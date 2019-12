Ministrstvo za notranje zadeve zavrača očitke komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), da ovira njeno delo. "To nikakor ne drži," so zapisali v sporočilu za javnost, a dodali, da pri obravnavi o javnem naročilu za digitalni radijski sistem TETRA ne morejo sodelovati.

Knovs je namreč v torek obravnaval tudi izvedbo javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov po standardu TETRA. Ministrstvo za notranje zadeve pa jim je v odgovoru na vabilo na sejo "odreklo pristojnost obravnave", prav tako se predstavniki omenjenega ministrstva niso udeležili seje.

Knovs je zato v sredinem sporočilu za javnost ugotavljal, da je ministrstvo za notranje zadeve ravnalo v nasprotju z zakonom o parlamentarnem nadzoru in dodal, da "gre za nesprejemljivo oviranje dela komisije, za katerega ministrstvo nima utemeljenih razlogov in pravne podlage".

"Zakonski pogoji za obravnavo te točke v okviru Knovsa niso bili izpolnjeni"

Na ministrstvu so danes potrdili, da so dobili vabilo na sejo in zapisali, da je "dejstvo, da za varnostne službe zakon izrecno določa področja, ki so v pristojnosti nadzora Knovsa. Ker v postopku omenjenega javnega naročila niso bili odrejeni ali uporabljeni nadzorovani ukrepi po zakonu o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb, niso bili izpolnjeni zakonski pogoji za obravnavo te točke v okviru Knovsa". Zaradi teh okoliščin ne morejo sodelovati pri tej točki, so navedli.

So pa dodali, da ministrstvo "je in tudi v prihodnje bo sodelovalo s komisijo, vendar pa mora to sodelovanje temeljiti na zakonsko predpisanih pogojih oziroma v okviru pristojnosti, ki jih komisija ima".

Knovs bo sicer zahteval, da ministrstvo pripravi in mu pošlje pisno poročilo o poteku izvedbe omenjenega javnega naročila.