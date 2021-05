Mladoletna otroka in družina po umoru zahtevajo 170 tisoč evrov #video

Komaj štiri mesece po grozovitem umoru v Kamniku je danes na zatožno klop sedel morilec Goran Ilikić. Petintridesetletni državljan Bosne in Hercegovine je konec januarja s silo vstopil v stanovanje svoje nekdanje partnerice in jo z nožem večkrat zabodel. Razlog je bilo ljubosumje, saj ni prenesel, da je ta sprožila ločitveni postopek in spoznala novo ljubezen. Na srečo takrat v stanovanju ni bilo njunih mladoletnih otrok.

Petintridesetletni državljan Bosne in Hercegovine je v ljubljanski sodni dvorani le nemo spuščal pogled v tla. Dokazov, da je kriv smrti svoje žene, namreč ne manjka.

Goran Ilikić je bil na prvem naroku na sodišču ves čas tiho. Le ko ga je sodnica povprašala, ali bi se rad že danes izrekel o svoji krivdi, je kratko dejal: "Ne želim." Zaradi umora iz ljubosumja mu grozi najmanj 15 let zapora, so poročali na Planetu.

Kaj se je dogajalo 31. januarja?

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​ Množica policistov in policijski trakovi, ki so zadnji januarski dan omejevali dostop do stanovanjskega bloka na Steletovi ulici, so bili za presenečene Kamničane jasno sporočilo, da se je v stanovanju v tretjem nadstropju zgodilo nekaj hudega. Kmalu zatem je to potrdil tudi komandir kamniških policistov.

"35-letni osumljeni moški je prišel do stanovanja partnerice, s katero sta v ločitvenem postopku. V prepiru jo je z nožem zabodel, 34-letna ženska je na kraju zaradi posledic poškodb umrla. Po dejanju je osumljeni kraj peš zapustil, vendar so ga policisti kmalu izsledili in mu odvzeli prostost," je konec januarja po tragediji dejal komandir Aleksander Perklič.

Ilikić naj bi ob prihodu najprej pozvonil, ko pa ga ženska ni želela spustiti v stanovanje, je začel razbijati po vratih.

Petkrat jo je zabodel s kuhinjskim nožem

Ilikić je ženo pred pobegom petkrat zabodel z večjim kuhinjskim nožem, ki ga je prinesel s seboj. Poškodbe so bile tako hude, da je izkrvavela in umrla na kraju.

Sicer je imel Ilikič že pred umorom zaradi nasilja nad ženo prepoved približevanja. Lani naj bi ji večkrat grozil, da jo bo umoril. Njegov odvetnik Miloš Zarič danes tega ni želel komentirati.

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​

Večina 170 tisoč evrov težke tožbe za mladoletna otroka

Ilikićev odvetnik je danes zahteval izločitev policijskega zapisnika iz dokaznega gradiva, saj Ilikiću kot državljanu Bosne in Hercegovine ni bil podan poduk v njegovem materinem jeziku. Ravno tako je od sodnice zahteval postavitev izvedenca psihiatrične stroke, ki naj oceni njegovo duševno stanje ob dogodku.

Zoper morilca je preostanek družine sprožil tudi odškodninski postopek, v katerem zahtevajo 170 tisoč evrov odškodnine. Večinoma za dva mladoletna otroka, ki bosta preostanek življenja morala preživeti brez matere.