Na območju Kamnika nasilna smrt 34-letne ženske

Policiste so o dogodku obvestili nekaj po 11. uri. Po dejanju je osumljenec sicer peš pobegnil s kraja, a so ga policisti kmalu izsledili in mu odvzeli prostost, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti še opravljajo ogled in opravljajo intenzivno kriminalistično preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so še navedli, piše STA.