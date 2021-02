Znanih več podrobnosti včerajšnje tragedije v Kamniku

Kot je znano, so bili policisti včeraj malo po 11. uri obveščeni o dogodku na območju Kamnika, v katerem je umrla 34-letna ženska. Po do zdaj znanih podatkih je 35-letni osumljenec prišel do stanovanja partnerke, s katero sta v ločitvenem postopku. V prepiru jo je zabodel z nožem, 34-letnica pa je zaradi poškodb na kraju umrla.

Po dejanju je osumljenec peš pobegnil s kraja in so ga policisti kmalu izsledili ter mu odvzeli prostost. Policisti opravljajo ogled, poteka intenzivna kriminalistična preiskava zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​ Pojasnjujejo še, da je bil osumljeni doslej že obravnavan za kaznivo dejanje z elementi nasilja, motiv včerajšnjega kaznivega dejanja pa izhaja iz družinskih sporov. 35-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja umora, bo v teku jutrišnjega dne priveden k preiskovalnemu sodniku, so še sporočili s PU Ljubljana.