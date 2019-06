Mladi vse manj posegajo po alkoholu

Pripadniki generacije Z v spletni anketi, narejeni na vzorcu 4300 starih med 20 in 29 let, pravijo, da zabavo povezujejo z druženjem s prijatelji, glasbo in plesom. Tretjina jih meni, da pijejo enako ali manj kot pretekle generacije, po alkoholnih pijačah pa posegajo občasno – ob praznovanjih in posebnih priložnostih.

Pripadniki generacije Z v spletni anketi, narejeni na vzorcu 4300 starih med 20 in 29 let, pravijo, da zabavo povezujejo z druženjem s prijatelji, glasbo in plesom. Tretjina jih meni, da pijejo enako ali manj kot pretekle generacije, po alkoholnih pijačah pa posegajo občasno – ob praznovanjih in posebnih priložnostih. Foto: Getty Images

V spletni anketi z naslovnim vprašanjem: "Kaj pomeni danes biti v svojih dvajsetih?" so na vzorcu 4300 posameznikov in posameznic, starih med 20 in 29 let, ugotovili, da skrbijo za svoje zdravje in zato vse bolj posegajo po brezalkoholnih pijačah, posebej ko se usedejo za volan. Rojeni v digitalni svet cenijo svojo zasebnost, neodvisnost in svobodo.

Današnji dvajsetletniki so predstavniki generacije Z, ki ji pravimo tudi "tiha" ali "e-generacija". Gre za mlade, ki so se rodili v digitalni svet in tako odrasli s spletom. Za večino mladih, kot je pokazala spletna anketa na vzorcu 4300 posameznikov in posameznic, ki so odraščali med letoma 1995 in 2010, družbena omrežja predstavljajo prevladujoči način komunikacije, s katerim lahko vzdržujejo stike s prijatelji in znanci. Kar petina mladih se tako s prijatelji in bližnjimi najpogosteje pogovarja po aplikacijah za pogovor, celo pogosteje kot po telefonskih pogovorih. Facebook Messenger pa je aplikacija, ki jo najpogosteje uporabljajo.

Gre za zelo vizualno generacijo, ki se izraža s posnetki, fotografijami in emotikoni. Instagram uporabljajo pogosteje kot Facebook, enako pogosto pa uporabljajo YouTube in SnapChat. Vsak tretji čustva lažje izraža z emodžiji, emotikoni in GIF-i kot z besedami, je tudi pokazala spletna anketa, ki je nastala na pobudo Pivovarne Laško Union.

Zasebnost, svoboda in neodvisnost

E-generacija se zaveda, da so družbena omrežja javna in da je njihovo vedenje nenehno dokumentirano. Skoraj vsi v anketo vključeni – 94 odstotkov vprašanih – so izpostavili, da cenijo svojo zasebnost in imajo radi stvari pod nadzorom. Ob tem sta jim enako pomembna tudi svoboda in neodvisnost.

Ob nenehni prisotnosti na spletu in prepletenosti z družbenimi omrežji predstavnica generacije Z Nika Erčulj, 21-letna youtuberka, ki se preživlja z vloganjem in ima čez 320 tisoč sledilcev, poudarja, kako je pomembno pri tem ohranjati ravnovesje.

»V času vseprisotnih družbenih omrežij je še toliko pomembneje, da se znamo odklopiti, da prisluhnemo sami sebi in ne pozabimo na to, kako pomembno je negovati kakovostne odnose z družino in ljudmi, ki so nam blizu. To je eno ključnih spoznanj, do katerih sem prišla v svojih dvajsetih,« je dejala ob izpolnjevanju spletne ankete.

Stresno in hektično obdobje

V spletno anketo vključeni mladi imajo o svoji prihodnosti dober občutek in menijo, da jim širše okolje ponuja dovolj možnosti za samouresničevanje, jih pa skrbi družbeno stanje. Doživljajo ga kot stresno in hektično obdobje, v katerem so ljudje odtujeni in negotovi, velikokrat tudi neiskreni.

Manj posegajo po alkoholu

Pripadniki generacije Z tudi pravijo, da zabavo povezujejo z druženjem s prijatelji, glasbo in plesom. Slaba polovica (45 odstotkov) jih meni, da pijejo enako ali manj kot pretekle generacije, po alkoholnih pijačah pa posegajo občasno – ob praznovanjih in posebnih priložnostih.

Okrog 20 odstotkov mladih ne pije, ker imajo raje bolj zdrave pijače ali ker jim ni všeč okus ali učinek alkohola. Skrbijo za svoje zdravje in vse bolj posegajo po brezalkoholnih pijačah, posebej ko se usedejo za volan, je še izsledek spletne raziskave.

