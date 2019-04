Izumil "lažni" alkohol, ki ima prijetne učinke, ne pa neprijetnih posledic #video

David Nutt je britanski nevropsihofarmakolog (če poenostavimo, raziskuje biološki in psihološki vpliv drog na ljudi), ki je prepričan, da je odkril varno alternativo alkoholu. Spojina alcosynth, kot jo je poimenoval, naj bi imela enake učinke kot alkohol, pa naj bo to omamljenost ali sproščenost, obenem pa ne škodi zdravju in ne pušča nezaželenih posledic, kot je alkoholni maček.

67-letnik je za The Guardian povedal, da začetki njegovega revolucionarnega odkritja segajo v leto 1983, ko je pripravljal doktorat. Takrat je razvil protisredstvo za alkohol, a se mu je zdelo, da bi bila uporaba tega prenevarna, ker je blokiralo receptorje v možganih, ki jih alkohol stimulira.

Kljub temu je raziskave nadaljeval in odkril, da obstaja način, kako stimulirati določene receptorje, drugih pa ne in tako izzvati le želene, ne pa tudi nezaželenih posledic alkohola. "Vemo, kje v možganih alkohol učinkuje 'dobro' in kje 'slabo' ter kateri receptorji so za kaj odgovorni. Učinki alkohola so zapleteni, toda zdaj lahko ciljno delujemo na določene dele možganov," je pojasnil Nutt.

Znanstvenik pravi, da ni sovražnik alkohola, ne nazadnje je celo solastnik vinskega bara. Foto: Reuters

"Vsi se zavedamo, da je alkohol strupena substanca," je še dejal, "če bi ga odkrili danes, bi ga bilo prepovedano uporabljati v prehrani." O nevarnosti alkohola je pogosto govoril že v preteklosti, nekoč je celo izjavil, da je alkohol nevarnejši od heroina. Obenem poudarja, da ni nikakršen abstinent ali sovražnik alkohola, ker si tudi sam rad privošči kozarček viskija pred spanjem, s hčerko je celo solastnik vinskega bara.

"Nisem proti alkoholu, všeč mi je, toda dobro bi bilo imeti alternativo," je izjavil.

Ta alternativa je po njegovem mnenju alcosynth, ki ga je registriral pod blagovno znamko Alcarelle. Največji izziv, ki je zdaj pred njim, je, kako s to spojino ustvariti pijačo. Alcarelle sam po sebi namreč nima prijetnega okusa, je priznal, zato zdaj eksperimentirajo, s čim ga kombinirati, da bo pivcem všeč.

Foto: Pixabay

Pivci bodo lahko izbirali, kako močan učinek želijo

Ob tem pa alcosynth, nekakšen "lažni" alkohol, po Nuttovih besedah omogoča še eno zanimivo možnost - pivci se lahko odločijo, ali želijo doseči le rahlo opitost ali si želijo preplesati vso noč.

Znanstvenik je povsem prepričan o svojem uspehu. "V prihodnjih 10 ali 20 letih bodo ljudje na Zahodu alkohol pili le še ob redkih priložnostih," je dejal za International Business Timess, "sicer pa ga bo nadomestil alcosynth, tako kot so v zadnjih letih elektronske cigarete in 'vejpi' začeli izpodrivati tobak."

Preberite še: