Mirko Nunić je novi direktor uprave uniformirane policije

Vodenje uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi je danes prevzel dozdajšnji pomočnik direktorja Policijske uprave (PU) Ljubljana Mirko Nunić. Zaradi odsotnosti Ivana Kapuna, ki je funkcijo direktorja uprave opravljal začasno od 1. julija, je Nuniću posle predal vodja sektorja mejne policije Peter Skerbiš, so objavili na spletni strani policije.

Na današnji primopredaji je bil navzoč tudi namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle.

Nunić, rojen leta 1973, se je med letoma 1988 in 1992 šolal na kadetski šoli za policiste, zatem pa se zaposlil na policijski postaji Ljubljana Vič kot policist in kriminalist. Na fakulteti za varnostne vede je leta 2005 končal študij ob delu in podiplomski študij nadaljeval na Evropski pravni fakulteti, kjer je leta 2013 magistriral.

Na policijski postaji Ljubljana Moste je leta 2006 postal pomočnik komandirja za področje kriminalitete, dve leti kasneje pa je bil premeščen na delovno mesto namestnika komandirja policijske postaje Ljubljana Center. V obdobju med letoma 2010 in 2023 je opravljal naloge komandirja oziroma načelnika policijske postaje, in sicer najprej na policijski postaji Vrhnika in nato Ljubljana Šiška. Za pomočnika direktorja Policijske uprave Ljubljana je bil imenovan marca 2023.