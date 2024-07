Zaradi poskusa uboja v Kopru ovadili 48-letnika

V ponedeljek je na območju Olma v Kopru 48-letnik z ostrim predmetom porezal 49-letnika in zatem s kraja pobegnil. Poškodovanega so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Osumljenega 48-letnega moškega so policisti v torek izsledili in mu odvzeli prostost zaradi poskusa uboja, so danes sporočili s policijske uprave Koper.