Ministrstvo za zdravje bo predstavilo strategijo razvoja primarnega zdravstva

Na ministrstvu za zdravje bodo danes predstavili Strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031, ki jo je vlada sprejela prejšnji četrtek. Strategija postavlja temelje za celovit in usklajen pristop k izboljšanju primarnega zdravstvenega varstva, so sporočili z ministrstva.

Strategija se osredotoča na deset strateških ciljev, glavni cilj pa je zagotoviti integrirano, kakovostno in stalno obravnavo pacientov, ki bo skladna z njihovimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih, so prejšnji teden sporočili po seji vlade.

Med strateškimi cilji so med drugim navedli pravično dostopnost do zdravstvenih storitev čim bližje posameznikovega bivališča, usmerjenost v preventivno zdravstveno varstvo in integrirano obravnavo pacienta, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ministrstvo za zdravje bo pripravilo akcijske načrte za izvedbo strategije v več fazah. Prvi akcijski načrt za leti 2025 in 2026 bo vključeval konkretne ukrepe, ki bodo zagotovili boljšo dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev na primarni ravni, napovedujejo.

Strategijo bodo na novinarski konferenci ob 11. uri predstavili državni sekretar na ministrstvu za zdravje Iztok Kos, zdravnica Renata Rajapakse, predstojnik centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Radivoje Pribaković Brinovec in vodja predstavništva Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji Melita Vujnović.