Ministrstvo za kulturo vodstvu RTVS očita odgovornost za nenamensko prodajo delnic

Ministrstvo za kulturo pri prodaji zadnjega svežnja delnic Eutelsat na RTVS ugotavlja, da sta v. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough in nadzorni svet RTVS z odločitvijo o prodaji marca ravnala v neskladju s postavljenimi merili za porabo sredstev. Ta so bila porabljena nenamensko, prihodki pa so bili nižji od načrtovanih, navaja.

Ministrstvo je v današnjem sporočilu za javnost spomnilo, da je nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) na seji 27. julija lani odobril prodajo delnic Eutelsat v višini 1,8 milijona evrov za izplačilo odpravnin zaradi redne odpovedi pogodb iz poslovnih razlogov, vendar pa do prodaje v letu 2022 ni prišlo, saj delnica ni dosegla cene 9,95 evra, ki jo je kot najnižjo prodajno ceno določil nadzorni svet.

Na seji 29. marca letos pa so nadzorniki sprejeli sklep, da soglašajo z začetkom postopka prodaje 617.000 delnic Eutelsat Communications za financiranje razvojnih projektov namensko za odpravnine ob odpovedi iz poslovnih razlogov, kot je to predvideno v finančnem načrtu za leto 2023.

"Obe navedeni odločitvi sta v nasprotju z določili meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, ki natančno urejajo pogoje in postopke odobritve porabe sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb, kamor spadajo tudi omenjene delnice Eutelsat Communications," pa ob tem ocenjuje ministrstvo za kulturo.

Kot so zapisali, so sredstva iz prodaje finančnih naložb "enkraten in količinsko omejen finančni vir javnega zavoda", zaradi česar velja temeljno načelo, da se jih namenja le projektom, ki javnemu zavodu zagotavljajo razvoj ali imajo trajno vrednost, skladno z njegovim poslanstvom.

Merila tako določajo, da je sredstva iz naslova prodaje finančnih naložb dopustno nameniti za tehnično-tehnološki razvoj (denimo za nakup tehnološke opreme, za informacijsko podporo in podobno), za razvoj lastnih programskih vsebin na področjih slovenske kulturne, zgodovinske ter naravne dediščine, ekologije, rekreacije, gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, informiranja in razvedrila, spodbujanje ustvarjanja na področju slovenske kulture, znanosti in posebnih dosežkov ter za dokumentiranje in predstavljanje slovenskih krajev, narave, ljudi in njihovih navad.

"Ker je bila v finančnem načrtu predvidena prodaja delnic po ceni 9,95 evra za delnico, povprečna tržna cena v letošnjem letu pa je 6,2 evra za delnico, bodo ob prodaji 512.000 delnic realizirani tudi nižji prihodki v višini 1,9 milijona evrov," so opozorili na ministrstvu.

Prav tako je po njihovih besedah "povsem jasno, da 'odpravnin ob odpovedi iz poslovnih razlogov' nikakor ni mogoče šteti med zgoraj navedena razvojna področja oziroma da odpovedi iz poslovnih razlogov ni mogoče šteti med projekte, ki javnemu zavodu zagotavljajo razvoj ali imajo zanj trajno vrednost, skladno z njegovim poslanstvom".

"Za nenamensko prodajo delnic in nižjo realizacijo prihodkov, kot so bili načrtovani v finančnem načrtu, odgovornost nosita v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough in nadzorni svet RTVS," so zaključili na ministrstvu.