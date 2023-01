Ministrstvo za javno upravo: Sporazum posledica realizacije dogovorov s prejšnjimi vladami

Na ministrstvu za javno upravo poudarjajo, da so vsi sporazumi s posameznimi poklicnimi skupinami na področju plač v mandatu te vlade posledica realizacije že sklenjenih dogovorov prejšnjih vlad. Glede dodatka pravosodnim funkcionarjem pa pojasnjujejo, da so se slednjim, v nasprotju z javnimi uslužbenci, plače v zadnjih letih realno znižale.

Ministrstvo se je odzvalo na morebitno stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, ki jih v posameznih delih javnega sektorja, in sicer zdravstvena nega, policija, poklicni gasilci, vojska, občinski funkcionarji, napovedujejo zaradi sklenjenih dogovorov v zadnjem času.

Vlada se je namreč zavezala, da bo v luči spoštovanja pravne države podpisane dogovore na področju plač uresničila. Ne nazadnje to izhaja tudi iz dogovora s sindikati javnega sektorja iz lanskega oktobra, so pojasnili.

Dodali so, da je bil omenjeni dogovor sklenjen tudi s sindikati, ki zdaj napovedujejo stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, in da je "nekoliko nenavadno, da svoje napovedi o stopnjevanju sindikalnih aktivnosti utemeljujejo z vladnim uresničevanjem doslej neizpolnjenih, a kljub temu veljavnih dogovorov".

Zaostajanje za preostalima vejama oblasti

Ob tem na ministrstvu zagotavljajo, da vlada od svojih napovedi in zavez na odstopa in bo v prihodnjih dneh sprejela izhodišča za prenovo plačnega sistema, o kateri se bo pogajala s sindikati javnega sektorja. Vzporedno s temi pogajanji pa bodo tekla tudi pogajanja o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju, ki naj bi se zaključila do 30. junija.

V zvezi z začasnim dodatkom pravosodnim funkcionarjem v višini 600 evrov bruto na ministrstvu opozarjajo, da gre za poklicno skupino, ki se ji plače niso povišale tako kot preostalim poklicnim skupinam v javnem sektorju, celo od leta 2015 pa do danes so se ji realno znižale − tožilcem za 11 odstotkov, sodnikom pa za 4,9 odstotka. Javnim uslužbencem pa so se nasprotno zvišale za 12,8 odstotka.

Opozorili so, da zaostajanje plač pravosodnih funkcionarjev zaradi zaostanka za plačami preostalih dveh vej oblasti obravnava tudi ustavno sodišče. "Ob tem velja opozoriti na pomen materialnega položaja in neodvisnosti sodnikov ter tožilcev, zato ni bilo moč čakati na ureditev ustreznih razmerij v okviru sistemske zakonodaje, tako kot pri preostalih poklicnih skupinah," so še zapisali na ministrstvu.

Gre za začasen ukrep, s katerim vlada uresničuje eno od koalicijskih zavez o spoštovanju pravne države, so poudarili.

Začetek dialoga

Na zahtevo poklicnih gasilcev po dvigu njihovih plač so se odzvali na obrambnem ministrstvu. Državni sekretar Rudi Medved je dejal, da dobro poznajo naravo dela gasilcev, napore in tveganja, ki so jim izpostavljeni, ter menijo, da so poklicni gasilci upravičeni do dviga plač. Vendar pa ministrstvo za obrambo ni tisto, ki bi jim lahko v tem trenutku plače dvignilo, za to bo potreben dialog v okviru celotnega javnega sektorja. In ta dialog se sedaj obeta.

Po njegovih besedah je ministrstvo v nenehnem dialogu s sindikatom poklicnega gasilstva in njihove zahteve pozna že kar nekaj časa. O njih so obvestili ministrico za javno upravo, nedavno pa so pripravili tudi sestanek s sindikatom, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar z ministrstva za javno upravo, je še povedal Medved.