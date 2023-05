Ministrstvo podprlo predlog za podražitev vinjet

Na ministrstvu za infrastrukturo so podrli predlog Darsa za 6,8-odstotno podražitev elektronskih vinjet in ga poslali v medresorsko usklajevanje. Na ministrstvu za infrastrukturo naštevajo več argumentov, zakaj bi se cene vinjet morale povišati. Kot pravijo, so predlog podprli za dolgoročno vzdržnost Darsa ter zaradi neoviranega financiranja in izvajanja velikih infrastrukturnih projektov.

Na ministrstvu poudarjajo, da se je cena slovenskih vinjet nazadnje spremenila decembra 2013: "Družba Dars si je, tudi na osnovi zahtev SDH, večkrat prizadevala, da bi se višina cestnine zvišala oziroma prilagodila rasti cen življenjskih potrebščin. S tem bi se zagotavljala stabilnost prihodkov iz naslova cestninjenja ter s tem tudi finančna vzdržnost Darsa in nemoteno financiranje projektov, ki so načrtovani."

Če bi vlada potrdila 6,8-odstotno podražitev, bi se cena letne vinjete za avtomobile povišala s 110 evrov na dobrih 117 evrov, mesečna vinjeta bi se podražila s 30 evrov na 32 evrov, tedenska pa s 15 na 16 evrov. Za motorje bi se letna vinjeta podražila s 55 evrov za slabe štiri evre, polletna s 30 evrov za dva evra in tedenska za pol evra na osem evrov. Za kombije bi se letna vinjeta podražila z 220 na 235 evrov, mesečna s 60 na 64 evrov, tedenska pa s 30 na 32 evrov.