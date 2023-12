Ministrstvo odpravilo odločbo o odvzemu goveda pri Krškem

Ministrstvo v obrazložitvi po navedbah televizije ugotavlja, da je uradna veterinarka v postopku zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku, tako pri pisanju zapisnika kot pri vodenju postopka in odvzemu živali s kmetije v Leskovcu pri Krškem.

V zapisniku tako sploh ni zapisala, v kakšnem stanju so bile živali, zato je bila odločba o odvzemu goveda po presoji kmetijskega ministrstva nezakonita. Ministrstvo je odločbo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje območnega urada inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Novem mestu. Ta bo v ponovljenem postopku moral ugotoviti, v kakšnem stanju so bile odvzete živali, so odločitev ministrstva povzeli v oddaji 24ur zvečer.

Postopek bo izvedel drug uradni veterinar, saj je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po izredni preverbi postopka odvzema živali že pred dnevi iz inšpekcijskega postopka izločila uradno veterinarko, ki je odvzem novembra odredila.

Kaj pravi Matoz?

Možganov zagovornik Franci Matoz je v oddaji 24ur zvečer izrazil zadovoljstvo, saj je ministrstvo kot drugostopenjski organ po njegovih besedah v celoti pritrdilo pritožbi in ugotovilo, da je bil postopek voden nezakonito.

Pričakuje, da bo inšpekcija kot prvostopenjski organ pod vodstvom drugega inšpektorja oziroma uradnega veterinarja čim prej izdala odločbo o vrnitvi goved Možganu. V sredo je, kot je dejal, že govoril z inšpektorjem, ki je zadevo prevzel. Pričakuje, da bo novo odločbo izdal hitro, najverjetneje sredi januarja.

Matoz priznava, da Možgan kot rejec ni imel urejenih vseh zadev, a najprimerneje bi bilo po njegovem mnenju to, da bi inšpekcija po ogledu podrobno opisala stanje živali in izvajanje reje ter izdala ureditveno odločbo in kmetu naložila odpravo pomanjkljivosti.