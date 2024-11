Ministrica: Slovenska hrana je veliko več kot obrok

Ta teden bo prvič zaznamoval teden slovenske hrane, ki bo z različnimi aktivnostmi in dogodki spodbujal k izbiri lokalno pridelane hrane ter poudarjal njene prednosti in koristi. Teden se bo zaključil v petek s tradicionalnim slovenskim zajtrkom.

Teden slovenske hrane je na pobudo več stanovskih organizacij s prvopodpisano Čebelarsko zvezo Slovenije vlada razglasila decembra lani. Določeno je, da je to tretji teden v novembru.

Podpora domačim pridelovalcem

Kot pravijo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je njegov namen podpora domačim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanja čistega in zdravega okolja, ohranjanja podeželja, varovanja kmetijskih zemljišč, seznanjanja mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanja zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

"Slovenska hrana je veliko več kot obrok. Je simbol naše dediščine, narave, ki nas obdaja, in ljudi, ki skrbijo za njeno pridelavo. Lokalna hrana ima izjemno vrednost. Je sveža in bogata s hranili. Pomembno je, da krepimo zavest o lokalni hrani," je pred tednom slovenske hrane dejala kmetijska ministrica Mateja Čalušić.

"Slovenska hrana je veliko več kot obrok," je dejala ministrica Čalušić. Foto: STA

Teden se bo zaključil s tradicionalnim slovenskim zajtrkom

Teden slovenske hrane nadgrajuje že uveljavljen tradicionalni slovenski zajtrk, ki se je prav tako začel na pobudo čebelarske zveze. S ponudbo kruha, masla, meda, mleka in sadja slovenskega izvora je prvič kot projekt potekal v vrtcih in osnovnih šolah po državi novembra 2011, od leta 2012 pa poteka na dan slovenske hrane, ki ga je po sklepu vlade od letos naprej zamenjal teden slovenske hrane. Letos zajtrk poteka pod sloganom Tradicionalni slovenski zajtrk – moj naj zajtrk!

Teden bo zaznamovalo več dogodkov na temo slovenske hrane, v aktivnostih pa bodo sodelovale tudi občine, ki so se pridružile akciji, imenovani Vseslovenske tržnice. Na stojnicah bodo omogočale predstavitve lokalnih ponudnikov hrane slovenskega porekla in prispevale k njihovi promociji.