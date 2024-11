To je trend, ki ga morate okusiti

Ali ste opazili, da se je na trgovskih policah povečala ponudba sadnih kaš? Priljubljenost teh v zadnjem letu narašča predvsem zaradi njihove uporabnosti, saj imate hitro in okusno sadno malico lahko vedno pri roki, in to brez zamudnega lupljenja in rezanja sadja. Sadne kaše so idealna izbira za hiter zajtrk, malico v službi, prigrizek na poti in priročno okrepčilo na izletih ter so hkrati vir energije pri športnih aktivnostih.

Foto: SPAR

Hitra, preprosta in okusna malica kjerkoli in kadarkoli

Vam pogosto zmanjka časa za zajtrk? Nikar ne izpuščajte najpomembnejšega obroka! Raje si privoščite dozo sadja. Ne, ne boste izgubljali časa z lupljenjem in rezanjem, saj so okusne in osvežujoče sadne kaše že pripravljene, da jih zaužijete.

Ali si v službi ne utegnete vzeti časa za malico? Potem so sadni prigrizki popolna izbira za vas! V bogatem sadnem okusu lahko uživate sede, stoje, za mizo, pred računalnikom, v avtu ...

Se vam mudi po opravkih in nimate časa, da bi nekaj pojedli? V torbici imejte vedno pripravljen zavitek sadne kaše, ki ga lahko popijete kar mimogrede. Na primer medtem ko čakate na cesti v koloni, na avtobusni postaji, v trgovini, na stolu pri frizerju ...

Izberite bio sadne kaše Spar Natur*pur in sadne kaše Spar. Foto: SPAR

Sadni pospešek pri športnih aktivnostih

Se odpravljate na vadbo in nimate časa za prigrizek? Takrat potrebujete hiter in lahek obrok, ki vam ne bo obležal v želodcu, obenem pa vas bo napolnil z energijo. Tudi med vadbo se sočne in osvežujoče sadne kaše odlično obnesejo, saj vas bodo prijetno odžejale. Po vadbi oziroma športnih aktivnostih pa še posebej prija nekaj osvežujočega. Če je to sadje, še toliko bolje, saj vam bodo naravni sladkorji v njem povrnili energijo in vas spodbudili za nadaljnje podvige. V nahrbtniku zato imejte vedno pripravljen sadni prigrizek v obliki priročne sadne kaše.

Sadne kaše so popoln obrok pred ali po vadbi, saj vas napolnijo z energijo. Foto: SPAR

Izberite BIO sadne kaše Spar Natur*pur V Sparovi Hitroteki najdete kakovostne sadne kaše. Na primer certificirane BIO sadne kaše Spar Natur*pur, ki so pripravljene iz sto odstotkov sadja ekološke pridelave, ne vsebujejo dodanega sladkorja (le naravno prisotne sladkorje), arom, konzervansov, barvil in ojačevalcev arome. Pakirane so v priročno embalažo, zato jih lahko vzamete s seboj kamorkoli. Navojni pokrovček pa vam omogoča, da kašo zaprete in porabite kasneje. Izbirate lahko med dvema okusoma: breskev – banana – marelica in jabolko – banana – jagoda. Privoščite si sadno okrepčilo kjerkoli in kadarkoli!

