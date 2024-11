Minister si bo ogledal v ujmi prizadeta porečja v Sloveniji

Pristojni minister Jože Novak bo v prihodnjih tednih skupaj s sodelavci in predstavniki direkcije za vode ter koncesionarji obiskal vsa porečja v Sloveniji. Ogledal si bo stanje na vodotokih po zaključenih izrednih ukrepih ter potek sanacije posledic lanske ujme, investicij in vzdrževanja. Obisk začenja danes na Koroškem v porečju Meže.

Kot so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, si bo Novak popoldne na terenu v Občini Črna na Koroškem ogledal Javorski potok, Prahov most na Meži, sotočje Meže in Bistre in Kotuljka na Ravnah. Na Občini Ravne na Koroškem bo sledilo srečanje s koroškimi župani, po katerem bo minister podal izjavo za medije.

V sredo bo ekipa ministrstva na čelu z Novakom nadaljevala obisk v porečju Drave, četrtek je predviden obisku porečja Dravinje, v petek pa še obisk porečja Pesnice.

Začeli bodo sanacijo

Po zaključenih t. i. izrednih ukrepih na poškodovanih vodotokih po lanskih uničujočih poplavah se začenja obdobje dolgoročne sanacije, s katero bodo struge in brežine povrnili v prvotno ali boljše stanje kot pred nesrečo. Ob tem vzporedno potekajo redna vzdrževalna dela, ki jih opravljajo koncesionarji, ter načrtovanje in izvedba novih investicij na vodotokih na način, da bodo ti v prihodnje odpornejši proti poplavnim dogodkom.

V načrtovanje sanacij in investicij ministrstvo vključuje tudi občine, kot je bilo določeno z zakonom o obnovi, so dodali. Minister Novak s tem izpolnjuje zavezo, ki jo je ob nastopu mandata dal županom, o redni komunikaciji ter večji vključenosti občin v pripravo načrta dela na vodotokih, pa tudi na drugih področjih, ki jih resorno pokriva ministrstvo.

Tako so bili doslej izvedeni trije informativni posveti ministra z župani in drugimi predstavniki občin v Ljubljani, spomladi pa se je z njimi srečal tudi na terenu ter si ogledal izvajanje izrednih ukrepov na vodotokih. Kot je takrat obljubil, bo terenske obiske z ožjo ekipo in predstavniki direkcijo za vodo ponovil še letos.