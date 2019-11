Minister Šabeder zagrozil z odstopom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor državnega zbora za zdravstvo je na včerajšnji seji nadaljeval z obravnavo predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim je Levica predlagala ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno.

Koalicijski poslanci pogojno podprli predlog Levice

Čeprav je bilo pričakovati, da bodo koalicijski poslanci podporo predlogu enostavno odrekli, pa so napovedali, da so ga pripravljeni podpreti ob sprejemu njihovih devetih dopolnil, ki kot nadomestni vir denarja prinašajo pavšalno dajatev v višini 29 evrov. To naj bi bil prvi korak, v naslednjem pa koalicija napoveduje progresivno (t. i. solidarnostno) lestvico pri pobiranju prispevka.