Predlog za ukinitev dopolnilnega zavarovanja gre na ESS

Minister za zdravje Aleš Šabeder je ob prihodu na današnjo sejo vlade napovedal, da bodo Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) v petek predstavili predlog ministrstva za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter smer prenove zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. V zadnjih dneh usklajevanj z Levico o tem sicer ni bilo.

Zakonski predlog Levice za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno je namreč pred nekaj dnevi obtičal na odboru DZ za zdravstvo, potem ko je koalicija napovedala vložitev več dopolnil. Z njimi bi v predlog vnesla del rešitev, ki jih predlaga ministrstvo za zdravje, s tem pa pogojuje svojo podporo predlogu.

Sejo odbora so 6. novembra prekinili, nadaljevali pa naj bi jo konec meseca. Podpora njihovemu predlogu je bil sicer eden od pogojev Levice za nadaljnje formalno sodelovanje z vlado, ki pa se je po omenjeni potezi koalicije končalo.

Minister Aleš Šabeder je danes pojasnil, da je bil z odločitvijo LMŠ za vložitev dopolnil k predlogu Levice seznanjen na dan seje odbora. "Bil sem prisoten pri pripravi predloga na dan seje. Dejansko se je predlog pripravljal nekaj ur pred samo sejo odbora za zdravstvo," je razkril minister.

Na vprašanje, ali je temu nasprotoval, saj je le dan pred tem koaliciji predstavil predlog ministrstva za ukinitev dopolnilnega zavarovanja, pa je odgovoril, da je bil to nek konsenz oz. skupna rešitev, ki bi združevala predlog Levice in predlog koalicije.

Pojasnil je še, da v zadnjih dneh ni bilo dodatnih sestankov glede ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in je prezgodaj govoriti o nadaljnjih korakih. To je namreč stvar politične volje.

Predlog ministrstva, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zavarovanja in celotno prenovo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v dveh stopnjah, bo predstavljen ESS in po tej bodo bodo po ministrih besedah šli naprej.