Predlog Levice glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zavrnjen

Odbor DZ za finance je na današnjem nadaljevanju v sredo prekinjene seje z dvema glasovoma za in 12 proti zavrnil novelo zakona o prispevkih za socialno varnost, ki jo je Levica predlagala kot del zakonskega paketa za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Izid glasovanja je bil po sredinem dogajanju na odboru za zdravstvo pričakovan.

Tudi tokratna razprava je bila v marsičem le nadaljevanje že slišanega na odboru za zdravstvo, ko je koalicija napovedala možnost podpore ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a le ob sprejetju devetih dopolnil, s katerimi bi namesto dviga prispevnih stopenj, ki jih je predlagala Levica, kot finančni vir uvedli pavšalni prispevek v višini 29 evrov.

Luka Mesec (Levica) je tako znova ocenil, da koalicijska dopolnila pomenijo odmik od nameravane vključitve dopolnilnega zavarovanja v obvezno, pavšalni prispevek pa po njegovih besedah negira uvedbo pravičnih prispevnih stopenj, ki sledijo plačilni zmožnosti posameznega zavarovanca. Dopolnila je označil za "zgolj kopijo zdajšnjega sistema".

SNC: Zakonski paket Levice rezultat brezglavega hitenja z instantnim predlogom

Foto: STA Matjaž Han (SD) je Mescu vrnil žogico z očitkom, da Levica pri svojem zagovarjanju ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni iskrena, ampak ji gre predvsem za politični prestiž. Izrazil je pričakovanje, da bodo koalicijske stranke vztrajale pri vloženih dopolnilih in jih poskušale uspešno pripeljati skozi parlamentarno proceduro.

Mateja Udovč (SMC) je ocenila, da je zakonski paket Levice, ki vključuje noveli zakonov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter o prispevkih za socialno varnost, rezultat "brezglavega hitenja z instantnim predlogom, ki ne prinaša sistemske rešitve". Po njenih besedah predlog Levice prinaša proračunsko luknjo, ki ni rešljiva čez noč.

NSi obe strani pozval, naj se čim prej dogovorita za zaprtimi vrati

Jožef Horvat (NSi) pa je bil kritičen do pingponga med koalicijo in Levico, "s katerim mučita ljudi, namesto da bi se lotili reševanja strateških problemov". Obe strani je zato pozval, naj se čim prej za zaprtimi vrati dogovorita, kako bosta ravnali v prihodnje. Dodal je, da koaliciji in Levici nič več ne verjame, "tudi ne, da je konec njune ljubezni".

Po Horvatovih besedah ukinitev dopolnilnega zavarovanja nikakor ne bo rešila nakopičenih težav slovenskega zdravstva. Zakonski paket Levice je označil za vsebinsko slab, saj bi javne zdravstvene zavode pahnil v izgube. Mesec mu je odvrnil, da njihov predlog ni zdravstvena reforma, ampak le reforma zdajšnjega nepravičnega sistema zavarovanja.