Minister Poklukar o epidemiji v Sloveniji #vŽivo

"Veseli me, da se situacija umirja, a tri regije so še vedno rumene. Večina ukrepov tako še vedno ostaja enakih, kot prejšnji teden. Na podlagi rezultatov, ki jim bomo sledili v naslednjem tednu, pa bomo ponovno odločali in nadalje sproščali ukrepe," je pojasnil minister Janez Poklukar.

Janez Poklukar @MinZdravje: Kljub ugodni epidemiološki situaciji imam veliko prošnjo za vse prebivalke in prebivalce. Prosim vas, da še naprej spoštujete vse preventivne ukrepe: razdaljo, razkuževanje, maske, kihamo in kašljamo v rokav, ostanimo doma, če zbolimo. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 27, 2021

V sredo je bilo v Sloveniji ob 4.012 PCR-testih potrjenih 365 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 9,1 in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 9,2 odstotka. Včeraj so zaradi koronavirusne bolezni umrle tri osebe.

Epidemiološke razmere se sicer v Sloveniji še naprej izboljšujejo. Sedemdnevno povprečje po vladnih podatkih znaša 288. V bolnišnicah se zdravi 265 oseb, od tega 79 bolnikov potrebuje intenzivno oskrbo.

Vlada je danes sprejela predlog dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev. Odločitve je predstavil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Spremembe se nanašajo predvsem na dnevnice, regres, jubilejne nagrade in potne stroške, pa tudi na področje debirokratizacije.

.@BostjanKoritnik @mju_RS: Vesel sem, da je @vladaRS sprejela predlog Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev. S potrditvijo dogovora bi lahko s 1. junijem sprostitev varčevalnih ukrepov začela veljati. pic.twitter.com/4JCH9mZetS — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 27, 2021

"Ključne spremembe so višina letnega regresa se dviga na 1050 evrov, po več letih dogovarjanj se urejajo tudi povračila potnih stroškov. Doslej se je pri potnih stroških preverjalo za vsakega uslužbenca posebej, ali je bil takrat, ko je prišel na delo in odšel domov, na voljo javni prevoz. Izplačilo plače se pri proračunskih porabnikih premakne najkasneje na 10. dan v mesecu, dvigajo se nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse. Dijaki bodo odslej dobili 86 eur, študenti pa 172 eur," je pojasnil Koritnik.

To so ključne novosti

Vlada je na včerajšnji seji sprejela nekaj novosti. Določena sta temno rdeči in rdeči seznam, priznavajo se tudi negativni testi in dokazila o preboleli bolezni iz Srbije. Med izjemami, ki lahko vstopijo v Slovenijo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa, so tudi otroci do 15 leta, ki potujejo v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika.

Od ponedeljka bo izvajanje kongresne dejavnosti dovoljeno pod nekoliko drugačnimi pogoji. Zaposleni bodo morali izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči pa bo omejena na 50 odstotno zasedenosti zmogljivosti sedišč. Pri tem bo moralo biti med osebami eno sedišče prosto. Navedeni omejitvi ne bosta veljali na odprtih površinah, kjer ni fiksnih sedišč. Tam bo med postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje.