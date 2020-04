Nekatere medicinske sestre za svoje delo niso prejele kriznega dodatka, za katerega menijo, da so upravičene. Zdravstveni minister Tomaž Gantar zatrjuje, da ta nedvomno pripada vsem tistim delavcem, ki so bili izpostavljeni povečanemu tveganju okužbe ali večji obremenitvi dela. Obljubil je, da bodo upravičenci temu primerno prejeli tudi ustrezno plačilo.

Medicinske sestre so ene izmed najbolj izpostavljenih delavcev v pandemiji koronavirusa, zato so prepričane, da so upravičene do kriznega dodatka. Na naše uredništvo so se obrnile medicinske sestre, ki so se jim kljub drugačnim vladnim obljubam o kriznem dodatku, plače za mesec marec zmanjšale tudi do 200 evrov. "Medicinske sestre smo ene od delavcev v prvi bojni liniji, zato se nam je zdelo logično, da smo upravičene do dodatka," so zapisale v anonimnem sporočilu.

Zatrjujejo, da gre za medicinske sestre z različnih oddelkov, ki so zaradi tega precej razočarane.

Razlogov za neizplačilo dodatkov je lahko več

Minister za zdravje Tomaž Gantar na novinarski konferenci ni mogel podati konkretnih odgovorov na naša vprašanja, saj nima podatkov, iz katerih zdravstvenih ustanov prihajajo te medicinske sestre in na katerih delovnih mestih so bile izpostavljene morebitni okužbi z boleznijo covid-19. Niti nima podatka o tem, ali so bile morda na čakanju doma ali so morda zaposlene v specialističnih ambulantah, kjer redno delo ni potekalo.

"Razlogov je lahko več. Tisti, ki razporejajo in odločajo, kdo je bil izpostavljen večjemu tveganju okužbe, so vodstva zdravstvenih zavodov. Ta so prejela navodila, da zaposlenim na izpostavljenih delovnih mestih in zaposlenim s povečanimi obremenitvami dela zaradi okužbe z novim koronavirusom izplačajo dodatke," je opozoril Gantar in spomnil, da ministrstvo za zdravje o tem ne odloča. Je pa, po njegovih besedah, svojo obrazložitev glede izplačil dodatka v višini 65 odstotkov plače podalo ministrstvo za javno upravo.

Minister je ponovil, da ta nedvomno pripada vsem tistim delavcem, ki so bili izpostavljeni povečanemu tveganju okužbe ali večji obremenitvi dela. Obljubil je, da bodo upravičenci temu primerno prejeli tudi ustrezno plačilo.

"Kdor izpolnjuje kriterije, bo dodatek tudi prejel"

Dodal je še, da je ministrstvo od vodstva zdravstvenih zavodov zahtevalo, da jim sporočijo podatke o zaposlenih, ki so bili bodisi na čakanju bodisi so bili izpostavljeni okužbam ali pa so opravljali kakšna druga dela. "Na podlagi tega jim bodo morala vodstva zavodov določiti, v kakšni višini bodo prejeli obljubljeni dodatek. Nobenega dvoma ne sme biti v to, da kdor izpolnjuje kriterije, bo dodatek tudi prejel," je pojasnil minister.

Po njegovem prepričanju ne bi bilo pošteno, da bi dodatek prejeli tisti delavci, ki so bili na primer na čakanju doma.