Vlada znižala stroške energentov na RTV #video

Danes je vlada sprejela uredbo o dopolnitvi uredbe za zamejitev najvišje drobnoprodajne cene zemeljskega plina za sisteme daljinskega ogrevanja in za tiste odjemalce, ki se ogrevajo iz tega sistema ter izpolnjujejo kriterije zaščitenih odjemalcev, je po seji vlade povedal Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo. Vlada je s sprejetimi draginjskimi ukrepi znižala tudi stroške energentov na RTV Slovenija, v višini 3,5 milijona evrov.

Bojan Kumer je predstavil uredbo o zamejitvi cene zemeljskega plina zaščitenim odjemalcem, ki se ogrevajo od sistema daljinskega ogrevanja.

Minister Bojan Kumer: Danes je vlada sprejela uredbo o dopolnitvi uredbe za zamejitev najvišje drobnoprodajne cene zemeljskega plina za sisteme daljinskega ogrevanja in za tiste odjemalce, ki se ogrevajo iz tega sistema ter izpolnjujejo kriterije zaščitenih odjemalcev. pic.twitter.com/PzFhyAi743 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 26, 2023

Pojasnil je, da gre za enako ceno vhodnega energenta zemeljskega plina, se pravi največ 79 evra/MWh. Ta uredba velja od 1. 1. 2023 dalje.

Zaščiteni odjemalci so, kot je povedal Kumer, socialne službe, vrtci, osnovne šole, zdravstveni domovi in vsi tisti, ki so v tej dopolnitvi uredbe priključeni na sisteme daljinskega ogrevanja ali distributerja toplote.

Znižanje stroškov energentov na RTV

Poleg tega je vlada, ki v imenu RS izvaja pravico družbenika Slovenske tiskovne agencije je potrdila besedilo pogodbe o upravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije za letošnje leto. Vrednost pogodbe je v primerjavi z lanskim letom višja za dobrih deset odstotkov, torej za kar 243.600 evrov. Vlada je za podpis pogodbe pooblastila v.d. direktorico Ukoma Petro Bezjak Cirman. STA bo tako zagotovljeno normalno financiranje za opravljanje javne službe. Dodeljen denar po oceni STA zadostuje za normalno delovanje agencije, je povedala Bezjak Cirmanova.

Vlada je s sprejetimi draginjskimi ukrepi znižala tudi stroške energentov tudi na RTV Slovenija, v višini 3,5 milijona evrov.

"V obeh zakonih, ki veljata za javna medija, je zapisano, da je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe, kar z omenjenimi ukrepi vlada tudi izvaja," je še pojasnila Petra Bezjak Cirman.

Spomnila je še, da prav tako tri ministrstva - gospodarsko, finančno in kulturno - iščejo rešitve za zasebne medije.