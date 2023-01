Kumer: Podjetja si lahko že danes zagotovijo nižje cene energentov za 2024

Razmere na področju cen energentov, kot je zemeljski plin, so trenutno ugodne, tako da si lahko podjetja že danes zagotovijo nižje cene za leto 2024, je po današnjem sestanku s predstavniki gospodarstva dejal minister Bojan Kumer. Že zdaj se je treba usmeriti v to, kako čim bolje zagotoviti konkurenčnost za 2024, je poudaril.

Na sestanku posebne vladne delovne skupine, v kateri so predstavniki ministrstva, pristojnega za energijo, ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, ter predstavniki gospodarskih organizacij, so udeleženci naredili pregled preteklega leta in trenutnega stanja. Osrednja točka sestanka pa so bili obeti za naprej, je dejal Kumer.

Na sestanku sta sodelovala tudi predstavnika obeh energetskih stebrov, generalni direktor Gen energije Dejan Paravan in generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Tomaž Štokelj. Vsak s svoje strani sta predstavila možne scenarije za naprej.

"Podjetja si lahko že danes zagotovijo nižje cene plina za leto 2024"

"Ugotovitev je bila, da so razmere ugodne - pri cenah plina smo denimo na precej nižjih ravneh - tako da si lahko podjetja že danes zagotovijo nižje cene plina za 2024," je poudaril Kumer.

Gospodarstvenikom so zagotovili, da so slovenska energetska podjetja pripravljena na oskrbo. Po Kumrovih besedah se točka preloma dogaja zdaj in za slovenske odjemalce bi radi zagotovili slovensko proizvodnjo.

Obenem je poudaril, da so cene trenutno nižje od zamejenih. "Govorimo o cenah brez pomoči. Naše sporočilo je, da trenutne tržne razmere omogočajo, da smo odgovorni. Pravočasno lahko storimo vse, kar je v naši skupni moči, da ne bo treba obremenjevati državnega proračuna, če slučajno podjetja ne bodo podpisala pogodb in bodo konec letošnjega leta spet prišla po pomoč, če bo cena ponovno narasla," je opozoril Kumer.

Cene energentov na svetovnih trgih še naprej padajo

Cene energentov na svetovnih trgih sicer še naprej padajo, pri čemer se poraja vprašanje, ali se podjetjem morda splača še nekoliko počakati s sklepanjem pogodb. Kumer je ob tem spomnil, da je vlada lani nekaj časa odsvetovala sklepanje pogodb, ker so čakali, da se uredi več stvari tako na nacionalni kot evropski ravni.

Določene stvari bo treba urediti tudi letos, a gre pri tem po besedah ministra za manjše zadeve. "Predvsem pa se moramo že zdaj, ko je pred nami še vse leto, usmeriti v to, kako čim bolje zagotoviti konkurenčnost za 2024. To pomeni, da naj podjetja od vlade ne pričakujejo usmeritev, ali naj sklepajo pogodbe ali ne," je izpostavil. Osnovna funkcija podjetij - tako kot je bila pred krizo - je namreč tudi to, da obvladujejo tveganja v skladu z nabavnimi politikami, je poudaril.

Na sestanku je minister dobil občutek, da so gospodarstveniki te informacije sprejeli pozitivno in da si želijo še bolj odprto komunikacijo s sekcijo za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornice Slovenije. Zato bodo organizirali tudi širši sestanek, je še napovedal Kumer.