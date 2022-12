Boljše od vseh napovedi: Evropa porabo plina zmanjšala za petino

Šest članic še ni doseglo cilja zmanjšanja za 15 odstotkov, in sicer Portugalska, Češka, Španija, Irska, Malta in Slovaška. Zadnji dve sta porabo celo povečali, prva za 7,1 odstotka, druga pa za 2,6 odstotka.

Poraba zemeljskega plina v EU je bila v obdobju od avgusta do novembra letos za 20,1 odstotka manjša, kot je bila v povprečju teh štirih mesecev v letih 2017–2021. EU si je za končanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv postavila cilj, da bi v obdobju od avgusta 2022 do marca 2023 glede na enako obdobje prejšnjih petih let porabo plina zmanjšala za 15 odstotkov.

Od začetka avgusta do konca novembra letos je poraba plina padla v večini držav članic. V 18 članicah je bil padec večji od 15 odstotkov, pri čemer so nekatere članice porabo zmanjšale za več kot 40 odstotkov. Najbolj so jo zmanjšale Finska (–52,7 odstotka), Latvija (–43,2 odstotka) in Litva (–41,6 odstotka), je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.

Kdo ni varčeval dovolj?

Šest članic še ni doseglo cilja zmanjšanja za 15 odstotkov, in sicer Portugalska, Češka, Španija, Irska, Malta in Slovaška. Zadnji dve sta porabo celo povečali, prva za 7,1 odstotka, druga pa za 2,6 odstotka.

Slovenija je skupaj z Italijo pri nekaj nad 15-odstotnem zmanjšanju porabe. Z večjim prihrankom, a še pod povprečjem EU, so pred njima Belgija, Grčija, Avstrija, Madžarska in Poljska.

Vse več lesa za kurjavo

Medtem se v EU veča proizvodnja lesa za kurjavo, kažejo ločeno objavljeni podatki Eurostata. Lani je bilo v EU proizvedenih 118,5 milijona kubičnih metrov okroglega lesa za kurjavo, kar je štiri odstotke več kot leta 2020 in tri odstotke več kot leta 2019.

Proizvodnja lesa za kurjavo se v zadnjih letih povečuje, leta 2019 je bila za 18 odstotkov večja kot leta 2016, leta 2020 pa je nekoliko upadla zaradi ukrepov, povezanih s covid-19, je navedel Eurostat.