Minister Kumer: To je ukrep, ki velja do konca aprila

Ukrep bo po navedbah vlade znižal cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja. Največje znižanje maloprodajne cene toplote med drugim napovedujejo za sisteme v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah.

Pristojni minister je na začetku dejal, da ukrepi, s katerimi je vlada oktobra zamejila cene zemeljskega plina, ni povsod učinkovito deloval. "V velikem delu smo uspeli cene toplote zamejiti, v nekaterih delih sistema daljinskega ogrevanja pa ukrep ni bil dovolj močen," je dejal in dodal, da so zato prebivalkam in prebivalcem v Novi Gorici, Trbovljah, Mariboru in drugod omogočili dostopno ogrevanje.

Z uredbo so to zimo sicer naslovili ceno toplote za vse odjemalce. Kumer ob tem "upa, da bo naslednje leto manj potrebno zamejevanje cen toplote navzgor,”.

Vlada je izdala tudi uredbo o ceni lesnih peletov, ki je kot je pojasnil Kumer, izvedben podzakonski akt. Subvencionirani bodo lesni peleti za fizične osebe, povrnil se bo del stroškov tistim, ki so pelete že kupili. Pripravljen je popolnoma digitaliziran sistem, manj veščim pa je na voljo oddaja vloge na klasičen način.

V Trbovljah odjemalcem 15 odstotkov popusta in možnost obročnega plačila

V Trbovljah so se soočili z izjemno visokimi cenami elektrike že v sredini lanskega leta, zato so, kot je povedal direktor Komunale Trbovlje, Igor Glušič, v januarju zaradi razmer na trgu napovedali, da lahko dodatno znižajo cene elektrike. Dodatno bodo na ceno ogrevanja vsem gospodinjstvom dali 15 odstotni popust. Omogočili bodo tudi obročno plačilo. Glušič ocenjuje, da bo zaradi ukrepa vlade v izoliranem 70 kvadratnih metrov velikem stanovanju položnica za ogrevanje za 34 evrov nižja.

Povedal je tudi, da večina prebivalcev za stroške ogrevanja in toplo vodo mesečno plačuje približno 200 evrov, kar nekaj pa jih plačuje tudi 400 evrov.

V nadaljevanju je svoje mnenje podal tudi direktor Energetike Maribor Boris Novak in pohvalil odzivnost ministrstva. Kot je ponazoril, sprejeta uredba za 35 kvadratnih metrov veliko stanovanje pomeni za skoraj 40 evrov nižjo položnico.