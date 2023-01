Visoke položnice: kako bodo v Trbovljah pomagali občanom?

Komunala Trbovlje, pred katero se je v sredo zbralo okoli 100 ljudi in protestiralo zaradi visokih položnic za elektriko, je sprejela ukrepe za blažitev energetske draginje. Prvi ukrep je tako 15-odstotni popust na strošek variabilnega dela ogrevanja, ki ga bodo upoštevali za gospodinjstva, ki so priključena na daljinsko ogrevanje v Trbovljah.

Ta popust bodo upoštevali že za januar, ko cena toplotne energije sicer znaša 159,11 evra za megavatno uro brez davka, so danes sporočili s Komunale Trbovlje.

Znižanje cene ponovno načrtujejo februarja

Drugi ukrep je nadaljnja pocenitev toplote. Znižanje cene toplotne energije načrtujejo ponovno februarja, ko bodo ceno nadalje spustili na 129 evrov za megavatno uro brez davka. Pričakujejo, da bodo ti ukrepi ublažili breme, ki ga za gospodinjstva predstavlja strošek ogrevanja.

Ker ogrevanje predstavlja znaten strošek za družinski proračun, na Komunali Trbovlje občanom nudijo tudi možnost razbremenitve z obročnim odplačevanjem položnice na deset obrokov, hkrati pa občanom priporočajo, da izpolnijo vlogo za pomoč pri plačilu stroška ogrevanja, s čimer bodo upravičeni do dodatne pomoči pri plačilu položnice.

"Težko bi pričakovali spust cen na raven kot pred nekaj leti"

"Dejstvo je, da so razmere na trgu energentov danes povsem drugačne, kot so bile še pred nekaj leti, cene energenta ogrevanja, v našem primeru je to zemeljski plin, pa so danes kljub padcu še vedno trikrat višje, kot so bile še pred dvema letoma. To pomeni, da bi težko pričakovali spust cen na raven, kot je bila pred nekaj leti," navajajo na trboveljski komunali.

Dodali so še, da si prizadevajo z vsemi možnimi ukrepi cene ublažiti na raven, ki bo še vedno vzdržna in sprejemljiva, tako za podjetje kot tudi za njihove odjemalce.