Minister kot največji problem na južni meji označil tihotapljenje ljudi

Policija, ki na južni meji deluje z vidnimi in nevidnimi ukrepi, je po statičnih podatkih učinkovita, v prihodnje pa si bo pri varovanju meje pomagala z video nadzorom, je ob obisku v Beli krajini dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Kot največji problem pri nedovoljenih prehodih meje je sicer navedel tihotapljenje ljudi.

Poklukar je po današnjem pogovoru s črnomaljskim županom Andrejem Kavškom v izjavi za medije povedal, da je policija uspešna tudi pri odkrivanju tihotapcev ljudi in da so jih na ozemlju celotne države letos prijeli 120. Večina jih je bila tujih državljanov, je pristavil.

Minister napovedal dodatne začasne tehnične ovire

Ob tamkajšnji meji s Hrvaško je sicer napovedal še dodatne začasne tehnične ovire, kot je panelna ograja, in dodal, da se številno nedovoljenih prehodov južne državne meje letos krepi. Do zadnjega konca tedna je bilo teh približno 1200, medtem ko jih je bilo do konca maja lani nekaj manj kot 1050.

Za zdaj ni potrebe, da bi vojska dobila policijska pooblastila

Nadaljeval je, da policija več kot polovico ilegalnih migrantov sicer vrne Hrvaški in da svoje ukrepe prilagaja stanju, taktiki in metodiki dela vzdolž celotne meje. Če pa bo presodila, da bi vojski, ki sodeluje pri varovanju meje, podelili policijska pooblastila, bo kot minister vladi in DZ to tudi takoj predlagal. Za zdaj sicer za kaj takega ni potrebe, je še dodal.

Župan državo pozval, naj poskrbi za poškodovano infrastrukturo

Župan Kavšek je po pogovoru z ministrom ocenil, da policija svoje delo opravlja dobro, nič pa ni po njegovem narobe, če policiste ob meji spremljajo vojaki, vendar pa so ti brez posebnih pooblastil. Tak ukrep po njegovi oceni za zdaj tudi ni potreben.

Kavšek je hkrati vlado pozval, naj poskrbi za nezadostno in poškodovano infrastrukturo ob meji. Kot je pojasnil, so nekatere slabo vzdrževane ceste ob meji zaradi pogostega patruljiranja policije dokaj poškodovane, naselja pa v glavnem nerazsvetljena. To gre ilegalnim prebežnikom na roko, medtem ko bi jih razsvetljava odvrnila, je še menil.

Svetnica SDS in predstavnica civilne iniciative Bela krajina Maja Kocjan se je po Poklukarjevem pogovoru z županom novinarjem odzvala, da so vsi navedeni ukrepi učinkoviti le za kratek čas in da ti ne dajejo zadostnega mednarodnega znaka ilegalnim prebežnikom. Omenjeni ukrepi po njenem tudi ne sporočajo, da je slovenska meja zanje zaprta, je ocenila Kocjanova.

Poklukar, ki je Belo krajino danes obiskal v spremstvu generalne direktorice policije Tatjane Bobnar in sodelavcev, si je ogledal tudi mejo, zvečer bo še spregovoril na redni seji črnomaljskih svetnikov, ki bodo med drugim obravnavali varnostno stanje ob meji.