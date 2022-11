Minister Bešič Loredan sindikatu Fides grozil s totalno vojno?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan naj bi domnevno po naročilu predsednika vlade Roberta Goloba v primeru, da zdravniški sindikat Fides izvede stavko, grozil s totalno vojno, osamitvijo Fidesa in razkritjem zdravniških zaslužkov. Fides je grožnje ministra prijavil sekretariatu vlade kot kršitev etičnega kodeksa, poroča Radio Slovenija.

Predstavniki zdravstvenega sindikata Fides se bodo danes dopoldne sestali na predvidoma odločilnih pogajanjih o višini plač. Če dogovora ne bodo dosegli, člani sindikata napovedujejo zaostritev sindikalnih aktivnosti in s tem tudi stavko. Danes se bo minister Bešič Loredan tudi odzval na očitke Fidesa, da naj bi v telefonskem pogovoru od podpredsednika zdravniškega sindikata Gregorja Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado.

Kaj pravi premier?

"To je neka zgodba, ki sem jo ujel prek medijev. Dokler se ne pogovorim z ministrom, je ne bi komentiral, ker je, vsaj zame, samo zgodba," je včeraj o domnevnem telefonskem pogovoru ministra za zdravje in grožnjah sindikatu Fides za STA dejal predsednik vlade Robert Golob.

"Če je minister to res rekel ali pa ni rekel, zdravniki vemo, da se bo to zgodilo, neodvisno od tega pisma, tako je meni vse skupaj malo bizarno," je domnevne grožnje ministra Bešiča Loredana Fidesu s totalno vojno in razkritjem zdravniških zaslužkov komentiral predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktikum Igor Muževič. Povedal je, da sam pri pogajanjih o plačah ne sodeluje. Dodal je, da je minister grozil z nečim, kar se po njegovem mnenju tako ali tako vedno zgodi, ko napovejo zdravniško stavko.

Vsi drugi sindikati, razen Fidesa, naj bi bili na strani zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana, tudi sindikat družinskih zdravnikov Praktikum, je poročal Radio Slovenija.

"Sindikati smo na strani svojih članov," je potrdilo tudi vodstvo sindikatov UKC, kjer dodajajo, da želijo dogovor, ki bo odpravil nesorazmerja v vseh poklicih, ne le pri zdravnikih. "Če vlada ostane povsem na istem, mislim, da takega dogovora v tem trenutku ni mogoče podpisati," je dejala Irena Ilešič Čujovič iz sindikata zdravstva in socialnega varstva, a dodala, da bi se s korekcijami verjetno to dalo izvesti.

Čeprav je pretekli teden minister Bešič Loredan zatrdil, da bo vladna ponudba ostala nespremenjena, pa so se pri izračunu ocene finančnih učinkov ponudbe očitno zmotili, je vladna stran priznala Fidesu. Danes gre zato pričakovati spremenjeno, izboljšano ponudbo in s tem tudi večjo možnost dogovora, so poročali na Radiu Slovenija.