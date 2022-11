Pogovori Fidesa in vlade še daleč od dogovora #video

Pogovori zdravniškega sindikata Fides z vlado o izboljšanju delovnih pogojev za zdravnike in zobozdravnike so še daleč od dogovora. Retorika med njimi je vse ostrejša, saj se je v medijih namreč pojavilo pismo, v katerem je Fides ubesedil domnevni telefonski pogovor z ministrom Bešičem Loredanom. Ta naj bi grozil z objavo podatkov in pozival k podpisu vladnih predlogov. Premier Robert Golob meni, da bi lahko šlo za pogajalsko taktiko pred jutrišnjimi pogajanji, a dokler ne dobi vseh informacij, zadeve ne želi komentirati.

Stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije se je v torek popoldne seznanil s potekom pogajanj z vlado, a so ta po mnenju Fidesa na mrtvi točki, za kar v primeru, da jutri dogovora z vlado ne dosežejo, napoveduje zaostrovanje sindikalnih dejavnosti. In prav v torek pretekli teden smo se spraševali, ali je na vidiku zaostrovanje odnosov med stranema, na kar so z vlade odgovorili:

"Ne želimo si nobenega zaostrovanja, če pa Fides meni, da je to zdaj potrebno, je to seveda presoja Fidesa," je povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Se razmere med Fidesom in vlado zaostrujejo?

Kot kaže, pa se, skoraj teden pozneje, odnosi med vlado in Fidesom zaostrujejo. Sodeč po dopisu, ki ga je Fides naslovil na generalni sekretariat vlade, ministru za zdravje očita kršitev etičnega kodeksa, saj naj bi ta v telefonskem pogovoru od podpredsednika zdravniškega sindikata Fides zahteval podpis sporazuma z vlado.

"Vladna stran želi sodelovati, ne jemljemo ničesar, smo pa dali Fidesu jasno vedeti, kje so naše finančne omejitve glede na to, kaj nas čaka v letu 2023, in tega ne bomo spreminjali," je dan pred omenjenim klicem povedal minister Bešič Loredan in dodal, da predlog ostaja enak.

Golob zgodbe pred pogovorom z ministrom ne bo komentiral

A tako na Fidesu kot na ministrstvu danes niso dajali izjav, predsednik vlade Golob pa naj bi to zgodbo slišal iz medijev in je pred pogovorom z ministrom ne bo komentiral. Prav tako ne Fidesovega pisma, saj da sam v pogajanja ni vpleten. Izjavo pa po neuradnih virih Bešič Loredan pripravlja jutri. Vprašanje, ki se postavlja, pa je, ali gre zgolj za pogajalsko taktiko pred torkovimi pogajanji in kaj to pomeni za trenutno rekordno podporo Golobovi vladi.