Golob ob obisku UKC: Z današnjim dnem začenjamo z razvojnim ciklom

Predsednik vlade Robert Golob je v spremstvu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana obiskal Onkološki inštitut (OI) Ljubljana in Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kjer se je seznanil z aktualnimi razmerami. Ob tem je Golob izpostavil, da je zdravje glavna prednost koalicijske pogodbe, in naznanil, da z današnjim dnem začenjajo z razvojnim ciklom.

"Zdravje je glavna prednost naše koalicijske pogodbe. Danes je simbolični dan, ko začenjamo naslavljati tudi razvojne projekte v zdravstvu. Danes je dan, ko bomo sprožili projekte, ki jih bomo izvajali do konca mandata," je ob obisku Onkološkega inštituta Ljubljana povedal Golob.

"Sam sem optimist in tako, kot menim, da je možno nasloviti reformo zdravstvenega sistema, je možno tudi zelo hitro prenoviti glavno stavbo UKC Ljubljana," je v izjavi za javnost povedal zdravstveni minister. Ob tem je izpostavil dejstvo, da imajo dolgoletne težave s poslovanjem UKC Ljubljana ter da je stavba stara 50 let in nikoli prenovljena.

Medtem je v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Marko Jug zatrdil, da z vlado dobro sodelujejo: "Skupaj bomo rešili naš zdravstveni sistem."