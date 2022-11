Golob: Pri Bešiču Loredanu v enem od pogovorov z zdravniki "prevladala čustva"

Predsednik vlade se je o očitkih z Bešičem Loredanom pogovoril, je zatrdil v izjavi za medije ob robu današnjega obiska NUK. Kot je dejal, ga je minister obvestil, da je imel več razgovorov, "dobesedno zasebnih razgovorov" z različnimi zdravniki in da so mu v enem od teh razgovorov "čustva prevladala nad besedami".

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki na današnjih pogajanjih z vlado sicer niso dosegli govora, so namreč Bešiču Loredanu očitali, da naj bi v telefonskem pogovoru od podpredsednika zdravniškega sindikata Fides Gregorja Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado.

Minister naj bi Zemljiču med drugim dejal, da ima "ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides".

Golob verjame, da se te stvari ne bodo več ponavljale

"Jaz sem to sprejel, verjamem, da je tudi minister to razumel, da se stvari ne bodo več ponavljale," je še dodal Golob.

Po Golobovih besedah minister dela odlično

Bešič Loredan tako še vedno uživa podporo predsednika vlade, ob čemer je Golob prepričan, da uživa tudi veliko podporo med državljani. Spomnil je na številne težave in odprta vprašanja v zdravstvu, minister pa pri njihovem reševanju po njegovih besedah dela odlično. "Seveda mu zaupam in verjamem, da je tudi ključen za to, da končno zdravstvo po 30 letih spravimo na nivo, ki si ga Slovenci in Slovenke zaslužijo," je še dejal.