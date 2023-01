Mimovrste zapira fizične trgovine v štirih slovenskih mestih

Spletni trgovec Mimovrste s februarjem zapira štiri prevzemna mesta, in sicer v Kopru, Ljubljani na Brnčičevi cesti, Celju in Kranju. V prihodnje bodo širili svojo mrežo prevzemnih mest po principu razvejane mreže paketnih omaric, pišejo Slovenske novice.

Kot razlog za zapiranje so navedli željo po razvoju in uspešnem lansiranju trgovin, ki delujejo po konceptu cash & carry, in tako izboljšanju uporabniške izkušnje z izgradnjo obsežne mreže zunanjih možnosti prevzema, kot so paketne trgovine.

Z uvedbo obsežne mreže paketnih omaric po Sloveniji želijo zagotoviti učinkovitejšo geografsko pokritost in izboljšano uporabniško izkušnjo. Pri tem sodelujejo s paketnim distributerjem GLS. Do konca februarja tako nameravajo postopno zapreti štiri fizične trgovine.

Spletni trgovec Mimovrste je sicer pred letom dni prešel pod okrilje poljske nakupovalne platforme Allegro, ki je sicer najbolj priznana blagovna znamka za e-trgovino in največji trgovec z neživilskimi izdelki na Poljskem.