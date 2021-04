Miha Škerbinc bo postal generalmajor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je dala soglasje za povišanje poveljnika sil Slovenske vojske brigadirja Mihe Škerbinca v čin generalmajorja. Vlada bo s sklepom seznanila predsednika republike Boruta Pahorja, so zapisali v sporočilu po današnji seji vlade.

Kot so navedli, je Škerbinc zaposlen v Slovenski vojski od leta 1992. Je univerzitetni diplomirani obramboslovec ljubljanske fakultete za družbene vede in magister znanosti strateškega upravljanja z viri Univerze nacionalne obrambe ZDA. V svoji bogati vojaški karieri je opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti na različnih ravneh poveljevanja.

Med drugimi je bil poveljnik 1. brigade Slovenske vojske (SV) in opravljal delo svetovalca in pomočnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Mednarodne izkušnje je pridobival na različnih dolžnostih v tujini: kot vojaški opazovalec Organizacije združenih narodov, poveljnik bataljonske bojne skupine v silah KFOR na Kosovu ter kot namestnik direktorja sektorja za obrambno planiranje in obrambno politiko Nata v Bruslju.