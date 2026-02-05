Mesec: Vlada ne bo dopustila propada SIJ Metala Ravne

Vlada ne bo dopustila propada podjetja SIJ Metal Ravne, ki velja za enega ključnih zaposlovalcev in nosilcev gospodarskega razvoja na Koroškem, je danes ob regijskem obisku vlade povedal minister za delo Luka Mesec. Po njegovih besedah vlada delovna mesta rešuje že letos, in sicer z dvema ukrepoma, ki že veljata.

Prvi ukrep za ohranjanje delovnih mest je shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uvedlo kot stalni instrument pomoči podjetjem ob izgubi naročil zaradi zunanjih dejavnikov.

V SIJ Metalu Ravne to možnost trenutno uporablja približno 500 od okoli 920 zaposlenih. Namen ukrepa je ohranitev delovnih mest ter preprečitev hujših socialnih posledic v kraju, ki je gospodarsko in eksistenčno močno vezan na delovanje podjetja.

Drugi ključni ukrep je zakon za podporo energetsko intenzivnim podjetjem, ki ga je predstavil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Z njim želi vlada podjetjem omogočiti lažje soočanje z večplastnimi krizami, med katerimi so visoki stroški energije, energetska kriza, carinske vojne in pritisk nelojalne konkurence, zlasti iz Azije. V podjetju so ob tem opozorili tudi na velik upad naročil na ameriškem trgu zaradi 50-odstotnih carin na evropsko jeklo.

Kumer je ob obisku podjetja poudaril, da je bila vzpostavitev posebne sheme pomoči za energetsko intenzivna podjetja nujna za ohranjanje njihove konkurenčnosti. Ministrstvo je po več kot desetih letih uvedlo še shemo vračila stroškov iz naslova posrednih emisij, v katero je vključeno tudi podjetje Metal Ravne.

DZ soglasno potrdil zakon

Zakon so pripravili v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Energetsko zbornico Slovenije, DZ pa ga je ta teden sprejel brez glasu proti. Shema v naslednjih treh letih predvideva približno 30 milijonov evrov pomoči letno za okoli 40 podjetij, pri čemer bo pomemben delež namenjen skupini SIJ.

Po Kumerjevih besedah bo polovica prejete pomoči namenjena projektom, ki bodo krepili dolgoročno konkurenčnost podjetij tako na ravni EU kot globalno. Ob tem je ocenil, da ima SIJ Metal projekte že pripravljene, zato ne vidi tveganja, da sredstva ne bi bila porabljena namensko. Poudaril je tudi pomen stabilnega triletnega zakonskega okvira, ki podjetjem zagotavlja večjo predvidljivost v času prestrukturiranja in energetske tranzicije.

Generalna direktorica zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc je izpostavila dobro sodelovanje zavoda s podjetjem pri izvajanju sheme skrajšanega delovnega časa. Zavod se je za izvajanje ukrepa organizacijsko okrepil, zaposleni iz območne službe Velenje pa so večkrat obiskali podjetje, pomagali pri prijavah delavcev in izvedli informativne seminarje.

V času izvajanja sheme se je v programe usposabljanja, tudi na daljavo, vključilo več kot 50 delavcev. Po oceni direktorice so ukrepi pomembno prispevali k ohranitvi delovnih mest in stabilnosti podjetja, sodelovanje pa nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje.

Glavni direktor SIJ Metala Jernej Močnik je ob obisku poudaril, da sta ministra na Ravne prišla z jasno popotnico novih ukrepov, ki so za podjetje v trenutnih razmerah ključnega pomena. Po njegovih besedah SIJ Metal nujno potrebuje konkurenčne pogoje za poslovanje, obisk pa je bil priložnost, da v živo pokažejo, zakaj je podjetje konkurenčno, inovativno in mednarodno prepoznano.

Pomemben ukrep za stabilizacijo razmer v podjetju je shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. V SIJ Metalu Ravne trenutno izvajajo 34-urni delovni teden namesto običajnih 40 ur. Ta ukrep po Močnikovih besedah pomembno pomaga pri premoščanju trenutnih težav, s katerimi se ne sooča le SIJ Metal, temveč celotna evropska jeklarska industrija.

Ministra sta se seznanila tudi z vlogo podjetja v evropski letalski industriji ter z vlaganji v trajnost, krožno gospodarstvo in zeleni prehod. Kljub zaostrenim razmeram v evropski jeklarski in kovinskopredelovalni industriji je obisk po Močnikovih besedah prinesel nekaj optimizma, saj zaznavajo več razumevanja države za izzive panoge in si želijo nadaljnjega sodelovanja.