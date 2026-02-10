Marjan Šarec ostro nad NSi, ki "na pomoč kliče ata Manfreda"

Slovenski poslanec Evropskega parlamenta Marjan Šarec opozicijski stranki NSi zaradi zadeve Knovs, v kateri je bil na okrajno sodišče v Ljubljani zoper tri poslance NSi vložen obtožni predlog, očita strahopetnost in licemerstvo. Vodjo politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfreda Webra, ki Evropsko komisijo poziva, naj preuči dogajanje v Sloveniji, povezano s Knovs, pa Šarec obtožuje, da se poskuša grobo vmešavati v neodvisnost in delo slovenskega pravosodja.

"Ko komentira delo tožilstva v zadevi Knovs, pri tem mirno reče, da je tožilstvo podrejeno vladi oziroma vladajoči koaliciji. Če podpira NSi iz političnih razlogov in jih poskuša zaščititi oziroma omejiti škodo, je to pokazatelj, da mu ni nič mar za vladavino prava. Nasprotno, vmešava se v delo slovenskih organov in s pozivi Evropski komisiji vrši pritisk nanje. Če pa res verjame, da se to dogaja, je pa najmanj naiven, v kar pa močno, močno dvomim," je pozive Manfreda Webra, da bi morala Evropska komisija preučiti dogajanje okrog zadeve Knovs, na Facebooku kritiziral Marjan Šarec.

"Manfred Weber izpade kot bavarski ata, ki brani svoje otroke za vsako ceno, ker je že zdavnaj pozabil na vrednote in jih je zamenjal za moč in oblast," je opisal Webrovo hitenje na pomoč njegovim slovenskim političnim zaveznikom.

Poziv Šarca poslancem NSi: Igrali ste se Jamese Bonde, bodite tudi zdaj možje

Šarec se je v objavi na Facebooku obregnil tudi ob NSi in njihovo delovanje v parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs):

"Biti član Knovs terja določeno zrelost in odgovornost, ne pa da ga izkoriščaš za neke svoje interese. Njihove izjave so bile pa tudi kontradiktorne. Enkrat je tajni podatek, drugič ni, enkrat so dobili prijave, drugič so bile samo ustne, na koncu prijav sploh ni bilo ... Strahopetno je klicati zdaj ata Manfreda na pomoč in sprevračati vse skupaj v politični pregon ter s tem obremenjevati cel Evropski parlament," je zapisal Šarec.

Poslance NSi, zoper katere je bil na okrajno sodišče v Ljubljani podan obtožni predlog, poziva tudi, naj se glede na to, da so "imeli pogum vršiti nenapovedane nadzore in igrati Jamese Bonde ter poskušati pridobivati podatke", obnašajo kot možje in povedo, da bodo spoštovali pravosodne organe in dokazali, da niso kršili zakona in prekoračili pooblastil.

Očitno imate biti željo Janez Janša, a mu ne sežete do kolen

Člane NSi je Šarec tudi obtožil, da nimajo poguma reči, da spoštujejo sodno vejo oblasti, temveč jo raje napadajo in kličejo na pomoč svoje zaveznike v Evropskem parlamentu.

"Očitno imate nesluteno željo biti Janez Janša, ampak žal mu ne sežete do gležnjev. Enako kot zanj tudi za vas velja, da niste v političnem postopku, temveč ste politiki v postopku, ker ste se pač precenjevali," je zaključil Šarec.