Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
15.04

Osveženo pred

27 minut

Janez Žakelj Jožef Horvat Jernej Vrtovec Matej Tonin poslanci SDT KNOVS NSi

Tožilstvo v zadevi Knovs vložilo obtožni predlog zoper poslance NSi

Jernej Vrtovec | Kot poroča N1, je obtožni predlog za zdaj vložen proti trem poslancem NSi: predsedniku Knovsa Janezu Žaklju, članu Knovsa in predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu ter nekdanjemu članu Knovsa Jožefu Horvatu. | Foto STA

Kot poroča N1, je obtožni predlog za zdaj vložen proti trem poslancem NSi: predsedniku Knovsa Janezu Žaklju, članu Knovsa in predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu ter nekdanjemu članu Knovsa Jožefu Horvatu.

Foto: STA

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst NSi, poroča N1. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Na SDT so za omenjeni portal navedli, da je bil 2. februarja vložen obtožni predlog na okrajno sodišče v Ljubljani zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. členu kazenskega zakona v zvezi drugim odstavkom 20. člena kazenskega zakona. 

Prvi odstavek 257. člena kazenskega zakonika določa, da se uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, kaznuje z zaporom do dveh let.

Proti Žaklju, Vrtovcu in Horvatu

Kot poroča N1, je obtožni predlog za zdaj vložen proti trem poslancem NSi: predsedniku Knovsa Janezu Žaklju, članu Knovsa in predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu ter nekdanjemu članu Knovsa Jožefu Horvatu.

Kot kaže, se namreč Žakelj, Vrtovec in Horvat na poslansko imuniteto niso sklicevali, pri četrtem ovadenem pa je postopek drugačen. Nekdanji član Knovsa Matej Tonin je namreč zdaj evropski poslanec, torej mu po evropski zakonodaji imuniteta samodejno pripada. Zato je tožilstvo prek Stalnega predstavništva EU Evropskemu parlamentu danes posredovalo zahtevo za odvzem njegove poslanske imunitete.

Policijska uprava Maribor je namreč v začetku julija lani na SDT podala kazensko ovadbo proti štirim osebam. Očitajo jim zlorabo položaja. Gre za takratne poslance NSi Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi tudi številka nekdanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka.

