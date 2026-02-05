Zgodilo se bo tudi pri nas: prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Vlada, ki bo danes opravljala terensko delo na Koroškem, obravnava tudi izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let.

ANKETA Ali se strinjate s predlogom, da bi uporaba družbenih omrežij za otroke mlajše od 15 let postala zakonsko omejena? Da, popolnoma se strinjam. + 88,68 % 47 glasov

Da, delno se strinjam (z določenimi izjemami ali pogoji). + 1,89 % 1 glasov

Ne, ne strinjam se. + 9,43 % 5 glasov

Nimam mnenja. + 0,00 % 0 glasov Oddanih 53 glasov

O vplivu in izzivih, ki jih prinašajo družbena omrežja ter možnih rešitvah za bolj varno in odgovorno digitalno okolje, so na nedavnem odmevnem posvetu z naslovom "Več klikov – manj stikov?" v Hiši Evropske razpravljali strokovnjaki, odločevalci in predstavniki mladih.

Ksenija Klampfer Foto: Ministrstvo za digitalno preobrazbo Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je konec januarja izpostavila, da na ministrstvu podpirajo uvedbo enotne evropske pravne in tehnične rešitve, ki temelji na evropski digitalni denarnici kot zaupanja vrednem orodju za preverjanje starosti na spletnih platformah in v drugih digitalnih storitvah - tako, da se preveri le starost, ne pa identitete uporabnika, kar je ključna varovalka pred profiliranjem.

"Naš cilj ni omejevanje digitalne vključenosti, ampak zmanjšanje sistemskih tveganj, ki jih platforme predstavljajo za mladoletnike: škodljive vsebine, prakse, ki spodbujajo zasvojitveno rabo, in algoritmi, ki nagrajujejo skrajnosti namesto kakovostne vsebine. Ukrepe gradimo na sorazmernosti, učinkovitosti in varstvu temeljnih pravic – s poudarkom na zaščiti pred škodljivimi vsebinami in zasvojenostjo, in z jasno ambicijo, da bo preverjanje starosti pri uporabi družbenih omrežij in aplikacij postalo standard, izveden na način, ki je varen, preverljiv in najmanj invaziven," je poudarila.

Vse bolj razcepljena in polarizirana družba

Dan Podjed, višji znanstveni sodelavec z Inštituta za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), ki je osvetlil antropološki pogled na vpliv družbenih omrežij na medosebne odnose in tudi duševno zdravje mladih, je spomnil, kaj so nam snovalci tehnologij zagotavljali 20 let nazaj.

"Snovalci tehnologij so nam pred dvema desetletjema zagotavljali, da bomo s pomočjo družbenih omrežij postali družabnejši in bomo spet vzpostavili stik s prijatelji. 20 let kasneje ugotavljamo, da se je zgodilo ravno nasprotno: družba postaja bolj polarizirana, razcepljena, ob tem pa spremljamo še globalno epidemijo osamljenosti, ki ubija podobno kot kajenje in prekomerna telesna teža. Postali smo torej hiperpovezani na daljavo, a hkrati bolj osamljeni kot kdajkoli. Posebej veliko breme prekomerne uporabe omrežij nosijo mladi, predvsem generacija Z, v kateri so v porastu tesnobnost, depresija, samopoškodovanje, samomorilnost in drugi zaskrbljujoči pojavi. Celotne odgovornosti za te pojave seveda ne moremo zvaliti niti na pametne telefone niti na omrežja, se pa morajo snovalci tovrstnih tehnologij in ponudniki rešitev vseeno zavedati, kako prispevajo k družbenim spremembam in vplivajo na mladino."

"Odrasli pa se moramo za začetek pogledati v ogledalo in pomisliti, kako lahko sami odtegnemo pogled od zaslona ter pogledamo otroke in mlade v oči ter znova vzpostavimo stik z njimi. Obče digitalne zasvojenosti ne bomo rešili zgolj s starostnim omejevanjem dostopa do omrežij. To je lahko prvi in verjetno nujen ukrep, problema pa se velja potem lotiti sistematično in medgeneracijsko," je še izpostavil Podjed (skrajno levo). Foto: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

"Poudariti moramo nujnost jasnega razmejevanja med negativnimi vplivi in pozitivnimi, poučnimi vsebinami družbenih omrežij. Brez ustreznega prehodnega obdobja tvegamo močan odpor mladih, zlasti tistih, ki so v digitalnem svetu najbolj aktivni. Ključ do uspeha zato vidim v izobraževanju staršev in otrok ter v dosledni krepitvi digitalne pismenosti," pa je izpostavil Sergej Golubović iz Dijaške organizacije Slovenije.

Sergej Golubovič Foto: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

"Uvajanje omejitev je treba res dobro premisliti"

Marko Puschner, predstavnik projekta Center za varnejši internet, je opozoril, da je tazprava o omejevanju dostopa do družbenih omrežij zapletena.

"Najstniki jih lahko po trenutnih pravilih uporabljajo od 13. leta dalje, prek njih pa vzdržujejo pomembne socialne stike in izražajo svojo ustvarjalnost. Nenadna prepoved bi jih odrezala od pomembnega dela njihovega vsakdana. Hkrati številne raziskave opozarjajo na negativne vplive družbenih omrežij na mlajše: dekleta do 13. leta in fantje do 15. leta za njihovo uporabo še niso dovolj zreli. Največja težava pa je odgovornost samih družbenih omrežij. Kljub obljubam ne zagotavljajo ustrezne zaščite najmlajših, temveč celo razvijajo zasvojljive mehanizme. Tega se vse bolj zaveda tudi EU, kar se kaže v regulaciji, kot je Akt o digitalnih storitvah. Pri uvajanju omejitev je zato nujno dobro premisliti posledice za najstnike, ki so že uporabniki. V vsakem primeru pa bi morali družbena omrežja prisiliti, da otrokom zagotovijo varno digitalno okolje, pa tudi nam odraslim," je dejal Puschner.