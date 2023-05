Mesec: Pri zunanjih izvajalcih čiščenja največ kršitev povezanih z regresom in plačami

Na področju delovnih razmerij so bile najpogostejše kršitve povezane z izplačilom regresa, izplačilom plač; z delovnim časom in obveznim počitkom ter z vodenjem evidenc, je pojasnil minister za delo Luka Mesec.

Na področju delovnih razmerij so bile najpogostejše kršitve povezane z izplačilom regresa, izplačilom plač; z delovnim časom in obveznim počitkom ter z vodenjem evidenc, je pojasnil minister za delo Luka Mesec. Foto: Ana Kovač

V dejavnosti čiščenja se zadnja leta uveljavljajo zunanji izvajalci, t. i. outsorcing pa ob informacijah o izkoriščanju razburja javnost. To področje spremlja tudi inšpektorat za delo, ki ugotavlja kršitve, povezane z izplačilom regresa in plač, delovnim časom in počitkom ter na področju vodenja evidenc, je opozoril minister za delo Luka Mesec.

Poslanci Svobode Mateja Čalušić, Robert Janev in Tamara Kozlovič so ministra Mesca v pisnem poslanskem vprašanju spomnili, da so v zadnjem obdobju medijski prostor zaznamovali tudi pozivi Sindikata gostinstva in turizma Slovenije, naj se nemudoma ustavijo prezaposlitve sobaric iz državnih turističnih podjetij k zunanjim izvajalcem.

Ob tem jih je zanimalo, koliko je bilo v zadnjih petih letih inšpekcijskih nadzorov v povezavi z outsourcingom čistilnih storitev.

Mesec jim je v pisnem odgovoru pojasnil, da v praksi delavce za čiščenje posredujejo tudi zavezanci, ki niso registrirani za dejavnost čiščenja, zato celostna statistika kršitev ni na voljo.

Je bilo pa po njegovih besedah pri zavezancih, ki opravljajo dejavnost čiščenja, od 1. januarja 2018 naprej opravljenih 551 nadzorov s področja delovnih razmerij in 273 inšpekcijskih nadzorov s področja varstva in zdravja pri delu.

Na področju delovnih razmerij so bile najpogostejše kršitve povezane z izplačilom regresa, izplačilom plač; z delovnim časom in obveznim počitkom ter z vodenjem evidenc. Izstopale so tudi kršitve nezakonitega posredovanja delovne sile brez vpisa v register in zaposlovanje tujcev brez ustreznih informativnih listov, je nanizal.

Dodal je, da se inšpektorat letos sooča tudi s primeri, ko pravne ali fizične osebe, ki niso vpisane v register, posredujejo delavce uporabnikom prek fiktivnih podizvajalskih pogodb o poslovnem sodelovanju.

Aktivnosti za odpravo prekarnega dela že v teku

Minister je ponovil, da so pripravljalne aktivnosti za strategijo za odpravo prekarnosti, h kateri se je vlada zavezala tudi v koalicijski pogodbi, že v teku, aktivnejše delo na dokumentu "pa bo steklo po zaključku trenutnih prednostnih zakonodajnih postopkov na področju delovnih razmerij, ki pa parcialno že tudi sami naslavljajo določene vidike prekarnosti". V tej luči je omenil nedavno sprejeto novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter predvideno novelo zakona o delovnih razmerjih, ki je od zime predmet pogajanj socialnih partnerjev.

"Poudariti velja, da je naslavljanje obravnavanega področja med prednostnimi nalogami dela ministrstva, sama časovnica pa je povezana tudi s sodelovanjem vseh ostalih sodelujočih deležnikov na tem področju in ostalih prednostnih zadev in jo je v tem trenutku zelo težko natančno predvideti, saj nanjo vpliva veliko dejavnikov," je sklenil.