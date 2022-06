Po razkritju o nehumanih delovnih razmerah v podjetjih Marinblu in Selea, ki je v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja, so številna podjetja prekinila dobavo njihovih izdelkov, odzvali pa so se tudi z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in inšpektorata.

Da so prekinili sodelovanje, so včeraj na Twitterju sporočili iz Spara. "Obsojamo vsakršno kršitev pravic delavcev, zato sodelovanje s podjetjema nemudoma prekinjamo," so v Sparu zapisali na Twitterju. Če so zaposleni iz navedenih podjetij zainteresirani za delo pri njih, jih vabijo, da se jim pridružijo. V Lidlu Slovenija naj bi zadevo še proučevali.

"Skrbeli bomo za delavce, in ne za kapital"

"Podjetja, ki bi se odločala za takšne prakse, v Sloveniji nimajo nikakršnega mesta," je dejal Dan Juvan z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

"Ne moremo se pretvarjati, da gre za osamljen primer, ker smo take primere že imeli v preteklosti, in če ne bomo ukrepali, jih bomo imeli tudi v prihodnosti. Podjetja, ki se odločajo za takšne prakse, v Sloveniji nimajo mesta," je še povedal Juvan.

"Delavce in delavke bomo zaščitili. Vsi, ki so izkoriščeni, naj to prijavijo na inšpektorat. Po do zdaj zbranih podatkih so podani elementi oziroma sum prisilnega dela, ki priznava enega od znakov za trgovino z ljudmi," so še pojasnili in za konec dodali: "Naš cilj ostaja jasen, to je zaščita dela in delavcev. V tem mandatu bomo pripravili spremembe. Skrbeli bomo za delavce, in ne za kapital. Napovedujemo poostren nadzor nad delodajalci."

Takšno delo obsojajo tudi na inšpektoratu. Dejali so, da tudi danes od 6. ure zjutraj poteka inšpekcijski nadzor. Ugotovili so, da tuji neprijavljeni delodajalec posreduje delovno silo, ugotovljene so bile tudi nepravilnosti glede varnosti zdravja. Določene stroje so zato v podjetju morali začasno zaustaviti.

Nesprejemljivo s človeškega vidika in škodljivo za ugled slovenskih podjetji

"Zgrožen sem nad dogajanjem in delovnimi pogoji delavcev v podjetjih Marinblu in Selea. Takšno ravnanje je popolnoma nesprejemljivo s povsem človeškega vidika. Obenem pa škoduje ugledu slovenskih podjetij, ki spoštujejo pravila in človeško dostojanstvo. Kot gospodarski minister pričakujem, da bodo pristojni nadzorni organi nemudoma opravili svoje delo in sankcionirali ter preprečili izkoriščanje delavcev. Slovenija mora biti zgled urejenega gospodarstva s spoštovanjem visokih delovnopravnih in okoljskih standardov," je dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han.

V podjetju družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja, ki je bil v zaporu zaradi prejemanja podkupnine, zaposlene v pakirnici rib na Kozini silijo v neprekinjeno delo, jih stalno nadzorujejo s kamerami, plačilo pa je mizerno, poroča MMC RTV Slovenija. Indijski delavci spijo kar na tleh v skladišču, v službi pa so tudi po 40 ur skupaj.