Mesec: Ogoljufani delavci bodo lahko zahtevali elektronsko evidentiranje delovnega časa

Vlada je danes sprejela nov predlog zakona o evidentiranju delovnega časa, ki bo delavcem omogočil, da od delodajalca zahtevajo uvedbo elektronskega evidentiranja delovnega časa, je pojasnil minister za delo Luka Mesec in pri tem dodal, da so za prejšnji predlog, po katerem bi vsi delodajalci morali elektronsko beležiti delovne ure zaposlenih, na vladi ugotovili, da je neustrezen.

"Če se bodo delavci počutili ogoljufane, bodo lahko od delodajalca zahtevali, da uvede elektronsko evidenco delovnega časa. Če delodajalec to zavrne, bo prišla inšpekcija. Če bo ta ugotovila kršitve, mu bo lahko predpisala elektronsko beleženje ur in delavci bodo tako lahko spremljali, koliko ur so delali in koliko imajo nadur. S tem imamo orodje, da začnemo kršiteljem stopati na prste, za vse ostale pa zakon nič ne spreminja," je povedal Mesec.