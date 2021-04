Medved pokončal in odnesel nekaj kokoši iz kokošnjaka

Kot dodajajo na policiji, predstavniki Lovske družine Radeče medvedjo družino na tem območju že nekaj dni spremljajo in občane ter pohodnike pohodnike opozarjajo na prisotnost medvedov.

Čeprav je možnost srečanja z medvedom majhna, naj se na omenjenem območju pohodniki čim manj zadržujejo, če se že, pa naj bodo glasni, med sabo naj se pogovarjajo in s tem medveda opozorijo na svojo prisotnost, svetujejo na policiji. Medved se bo praviloma umaknil.

Medveda opazili tudi na območju Petrovč

Foto: STA Medveda je danes sprehajalka opazila tudi na pešpoti ob Savinji na območju Petrovč. Tudi na tem območju policisti v sodelovanju s predstavnikom zavoda za gozdove sprehajalce opozarjajo na medveda.

Težava na sprehajalnih poteh so lahko psi, ki niso na povodcu in napadejo medveda, ker želijo zaščititi lastnika. Pes se bo zapodil proti medvedu, medved pa se bo branil. Pes se bo prestrašil ali umaknil in pritekel nazaj k lastniku. Medved bo šel za njim in v tem primeru lahko napade tudi lastnika, pojasnjujejo na policiji.

Ne glede na to, da je možnost ponovnega srečanja z medvedi na teh območjih majhna, sprehajalce in pohodnike opozarjamo, naj bodo previdni, pse pa naj imajo na povodcih, so dodali.