Med sečnjo v Ljubljani del drevesa zdrsel do hiše in jo poškodoval

Na grajskem pobočju v Ljubljani so zaključili sečnjo drevja s pomočjo helikopterja. V naslednjih dneh bodo na brežini pospravljali veje in opravljali manjša ročna dela, več pešpoti na grad ostaja zaprtih. V sredo se je sicer med sečnjo odlomil del drevesa in zdrsel do hiše na Mestnem trgu. Pri tem je nastala manjša škoda, poškodovan ni bil nihče.

Po trenutni oceni je na hiši poškodovanih šest strešnikov, del žleba in okenska polica, nastale so tudi manjše poškodbe na fasadi in gradbenem odru ob objektu. Delavci podjetja Tisa so drevo že odstranili iz atrija, vzpostavili stik z upravnikom objekta in se dogovorili za odpravo škode, so na Mestni občini Ljubljana (Mol) zapisali v sporočilu za javnost.

Danes in predvidoma jutri bo helikopter v brežino dostavil samo še strojno opremo za vrtanje sider za montažo podajno-lovilne mreže in visokonatezne ograje. Na Grajskem griču pa bodo potekala tudi redna arboristična vzdrževalna dela nad potmi in parkirišči.

Peš poti odprte konec tedna

Večina peš poti na Ljubljanski grad ostaja zaprtih do vključno petka med 7.30 in 17. uro. Grad je v tem času dostopen izključno z vzpenjačo, ki vozi med 9. in 22. uro.

Dela je izvajal konzorcij izvajalcev podjetij Tisa ter partnerja Monterra in Flycom Aviation, potekala pa so v skladu z načrtom. Dodali so, da so dela potekala skladno z vsemi pridobljenimi soglasji, odločbami in strokovnimi mnenji ter usmeritvami, vključno z mnenji zavoda za varstvo narave, zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in zavoda za gozdove Slovenije.

"Vsem meščankam in meščanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje v času del, izvajalcem pa za kakovostno opravljeno delo," so še zapisali na mestni občini.

Velika drevesa problematična tudi na strmih pobočjih

Potem ko so se v delu javnosti pojavili pomisleki glede smiselnosti sečnje dreves, so na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ljubljanske biotehnične fakultete pojasnili, da drevesa opravljajo številne pomembne vloge, zato je treba z njimi aktivno gospodariti. Na strmih pobočjih Grajskega griča sta varovalna in zaščitna vloga nadrejeni drugim vlogam, saj omogočata preprečevanje erozije in neposredne nevarnosti za premoženje, obiskovalce gozda in ljudi, ki pod temi pobočji živijo.

A velika drevesa lahko v nekem trenutku na strmih pobočjih ogrozijo varovalno vlogo, saj presežejo kritično maso in zaradi svojih dimenzij, nagnjenosti in slabega zdravstvenega stanja postanejo neposredno nevarna za spodaj ležeče stavbe in ob izruvanju postanejo vir padajočega kamenja.

"Na strmih pobočjih je zato pomembna redna nega gozda v smislu pospeševanja velike gostote mlajših, stabilnih in vitalnih dreves manjših do zmernih dimenzij in odstranjevanja dreves večjih dimenzij," so še zapisali v sporočilu za javnost.