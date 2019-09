Med Lescami in Bledom naj bi prihodnje leto nastal nov kamp

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bližini kampa Šobec med Lescami in Bledom naj bi prihodnje leto zrasel še en kamp. Ta bo prinesel dodatne turistične zmogljivosti na območju Radovljice in Bleda, kjer so zmogljivosti kljub rasti v poletnih mesecih večinoma še vedno polno zasedene. Vrednost investicije v kamp z okoli 300 mesti je ocenjena na pet do šest milijonov evrov.

Pobudo za nov kamp je podal zasebni investitor, in sicer podjetje Kamp turizem iz Ljubljane, ki je lastnik območja tik pred savskim mostom pod Bledom. Radovljiški občinski svet je zeleno luč za kamp na tem mestu prižgal junija letos, ko je sprejel podrobni prostorski načrt za to območje. Tako se uresničujejo prostorsko opredeljene površine za turizem v skladu s strategijo razvoja turizma.

V občini so zadovoljni, da bo z vzpostavitvijo kampa Radovljica pridobila nove kakovostne turistične zmogljivosti, kar pripomore k promociji destinacije. Prepričani so, da nov kamp ne bo konkurenca Šobcu, saj da sta ob izjemnem porastu turističnega obiska oba kampa ob kakovostnimi ponudbi in ustrezni promociji sposobna zapolniti svoje zmogljivosti.

Medtem, ko se nekateri investicije veselijo, druge skrbi, da bo ta še povečala število turistov v že tako preobremenjenem delu leta in menijo, da je namestitev dovolj. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Župan vesel nove investicije v turizem

Radovljiški župan Ciril Globočnik je vesel nove investicije v turizem. "Vse potrebne dokumente smo sprejeli, podrobni prostorski načrt je narejen in investitor že intenzivno projektira, tako da bo kamp lahko drugo leto že začel z obratovanjem," je za STA dejal Globočnik in dodal, da bodo odcep za nov kamp uredili z rekonstrukcijo obstoječega krožišča, ki je na regionalni cesti med Lescami in Bledom ob odcepu za golf igrišče.

Pod golfom, kjer je že park dinozavrov, je sicer še eno območje, kjer bi bila po prostorskem redu prav tako mogoča turistična dejavnost, je povedal Globočnik, ki upa, da sedanji turistični zagon ne bo ponehal. Čeprav ima radovljiška občina veliko namestitvenih zmogljivosti, so te v poletnem času polno zasedene, saj je Radovljica za turiste zanimiva tudi kot izhodišče za oglede Bleda in ostalih delov Slovenije.

Konec lanskega leta je bilo v občini 140 ponudnikov prenočitvenih zmogljivosti, na vrhuncu letošnjega poletja pa že skoraj 180. Tudi število nočitev je močno poskočilo, in sicer v prvih šestih mesecih kar za 38 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Število nočitev je močno poskočilo, in sicer v prvih šestih mesecih kar za 38 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Foto: Kompas Hoteli Bled

Bolj dobrodošle bi bila nova doživetja in aktivnosti za obiskovalce

Medtem ko župan pozdravlja še nove namestitvene zmogljivosti, pa je direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Nataša Mikelj bolj zadržana. Obratovanje kampov je namreč vezano predvsem na poletno mesece, ki so že sicer zelo turistično obremenjeni, v zavodu pa si prizadevajo, da bi turistični obisk razpršili tudi na preostale dele leta. Poleg tega je po njenem mnenju nočitvenih zmogljivosti dovolj, bolj dobrodošle bi bile nove vsebine na področju doživetij in aktivnosti za obiskovalce.

Naložba bo stala od pet do šest milijonov evrov

Največji lastnik podjetja Kamp Turizem, ki bo gradil nov kamp, je po poročanju časnika Finance soustanovitelj KF Financ Matjaž Filipič, ki je povedal, da se trenutno ukvarjajo z gradbenimi dovoljenji, prvo fazo investicije pa bodo zaključili do 1. junija prihodnje leto, ko bodo River Camping Bled tudi odprli. Druga faza bo končana leto kasneje, Filipič pa računa, da bo celotna naložba stala od pet do šest milijonov evrov.

V kampu, v katerem bo delo našlo okoli 20 ljudi, bo 250 kampirnih mest in 50 hišk. Kot je za Finance povedal Filipič, želijo narediti oazo miru kot protiutež norišnici na Bledu. Kamp se bo ponašal s štirimi ali petimi zvezdicami, v prvi vrsti pa bo prijazen za družine in športne navdušence.