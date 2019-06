Na Bledu se boste tudi letos prevažali za ceno pičlega evra

Zavod za pospeševanje turizma Turizem Bled v sodelovanju s Turističnim društvom Gorje in ob pomoči Občine Bled tudi letos organizira avtobusni prevoz, ki bo povezal blejske vasi ter sotesko Vintgar, Zatrnik in Pokljuko. Avtobus, ki je bil že lani velika uspešnica, ni namenjen samo turistom, temveč tudi domačinom. Za vozovnico boste odšteti en evro.

Zaradi velikega zanimanja za brezplačni javni prevoz, s katerim je mogoče prihraniti nekaj evrov, ki bi jih sicer namenili plačevanju parkirnine v bližini Blejskega jezera, so na Bledu z letošnjo poletno sezono uvedli dodatno linijo.

Med 15. junijem in 15. septembrom bosta tako vozila dva avtobusa, eden na zeleni in drugi na modri liniji.

Modra linija bo povezala Zasip, Bled, Gorje, Vintgar, Krnico, Zatrnik in Pokljuko ter bo krožna, zelena linija pa Bohinjsko Belo, Koritno, Ribno, Selo, Bodešče, Bled, Vintgar in Gorje. Modra linija vozi tudi na Pokljuko, vendar bo avtobus med 17. in 21. junijem zaradi del na državni cesti vozil le do Zatrnika, so še sporočili iz Turizma Bled.

Oba avtobusa bosta vozila tudi na Blejski grad.

Foto: Thinkstock

Cena vozovnice bo en evro, za goste, ki bodo na Bledu prenočili najmanj trikrat in imajo kartico Julijske Alpe: Bled, pa bo vožnja z avtobusom brezplačna.

Lani je turistični avtobus na dan prepeljal med 120 in 260 ljudi.

Kot sporočajo iz Turizma Bled, želijo z javnim avtobusnim prevozom prispevati k manjšemu onesnaževanju zraka v občutljivem alpskem okolju, obvarovati rastlinstvo, zmanjšati hrup ter se izogniti težavam gostega prometa in parkiranja.