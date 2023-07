Med Brezovico in Vrhniko nastal zastoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zastoj nastaja na ljubljanski obvoznici ter med Brezovico in Vrhniko.

Zastoj nastaja na ljubljanski obvoznici ter med Brezovico in Vrhniko. Foto: DARS

Ponekod na avtocestah zaradi nesreč in povečanega prometa nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Nastal je zastoj, ki sega na ljubljansko obvoznico, poroča prometnoinfromacijski center.

Zastoj nastaja na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici iz smeri Brda in centra proti Brezovici, zamuda je dobre pol ure. Zastoj nastaja tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom iz smeri Šentilja in iz smeri Ljubljane.

Trenutno stanje na cestah:

Na primorski avtocesti je pred predorom Dekani proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet.

Na cesti Solkan–Plave pri Zagomili zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Nastaja zastoj v obe smeri. Promet je povečan tudi na cestah Lucija–Strunjan, Šmarje–Koper, Vrhnika–Brezovica in Lesce–Bled.

Promet na slovenskih cestah:

