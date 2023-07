Po avtocesti divjal 226 kilometrov na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek malo po 23. uri so murskosoboški opravljali meritve hitrosti na pomurski avtocesti v smeri Lendave. Romunski voznik osebnega avtomobila znamke audi A8 je vozil s hitrostjo 226 kilometrov na uro, čeprav je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro.

Voznika so ustavili v Pincah in mu izrekli 1.200 evrov globe in devet kazenskih točk.