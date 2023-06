Prekmurce razburile cene vstopnic za kopališče

Cene vstopnic so zvišali zaradi dogajanja na trgu, so pojasnili na novinarski konferenci.

Cene vstopnic so zvišali zaradi dogajanja na trgu, so pojasnili na novinarski konferenci. Foto: Mestna občina Murska Sobota

V Murski Soboti so danes z odprtjem letnega kopališča začeli letošnjo kopalno sezono. Vstopnice bodo dražje za 20 odstotkov, kar nekaj nejevolje pa je med obiskovalci povzročil tudi spremenjeni režim parkiranja. Od začetka junija so namreč v Murski Soboti vsa javna parkirišča, tudi ob kopališču, plačljiva.

Odprtje kopališča so načrtovali že prejšnji teden, a so ga morali zaradi slabega vremena preložiti, je novinarjem pojasnil Tomislav Zrinski, direktor javnega podjetja Komunala, ki upravlja kopališče. Večjih novosti letos na kopališču ni. "Največja letošnja pridobitev so mobilne sanitarije, ki smo jih postavili na severni strani kopališča, kar so že večkrat predlagali kopalci," je povedal Zrinski.

Kopališče poleg štirih bazenov zagotavlja še veliko športnih površin, med njimi več igrišč za odbojko na mivki, pred dvema letoma so postavili polovično igrišče za košarko. Dodatno so opremili gostinski lokal in naredili nadstrešek.

Dnevna vstopnica za odrasle se je podražila za 1,20 evra

Cene vstopnic so zvišali zaradi dogajanja na trgu. Izhodiščna cena dnevne vstopnice za odrasle, ki je veljala pretekla tri leta, je bila šest evrov, po novem pa je 7,20 evra. Posledično so se zvišale tudi vse druge cene, ki so iz nje izpeljane, je pojasnil Zrinski.

Je pa še pred odprtjem letnega kopališča nekaj nezadovoljstva povzročil spremenjeni režim parkiranja v Murski Soboti. Od 1. junija so namreč vsa javna parkirišča plačljiva. Območje ob kopališču spada v t. i. cono 3, kjer ura parkiranja stane 30 centov.

Župan Damjan Anželj je ob tem izpostavil, da je parkiranje plačljivo med 7. in 15. uro, pozneje je brezplačno. "S tem zagotavljamo parkirne površine za obiskovalce kopališča, saj so bila prej parkirišča pogosto zasedena," je dodal župan.