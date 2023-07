Koprski policisti ujeli dva divjaka: voznik ferrarija 269, voznik BMW pa 292 km/h

Ob 21.26 so med Povirjem in Sežano izmerili hitrost voznika osebnega avtomobila znamke ferrari. Državljan Avstrije je vozil s hitrostjo 269 kilometrov na uro. Za kršitev so mu izdali globo 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Foto: PU Koper Med Razdrtim in Postojno pa so ob 23.16 izmerili hitrost voznika osebnega avtomobila znamke BMW M8. Državljan Slovenije je vozil s hitrostjo 292 kilometrov na uro. Tudi temu vozniku so izdali plačilni nalog 1.200 evrov in devet kazenskih točk.