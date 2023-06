Naše ceste: avtomobilist 194, motorist 171 kilometrov na uro #foto

Prometni policisti so v četrtek sodelovali v poostrenem nadzoru, ki je potekal na območju celotne države. Med 8. in 16. uro so zaznali več voznikov, ki so vozili mnogo prehitro, in tudi takšne, ki pri vožnji niso upoštevali varnostne razdalje. Vse kršitelje so oglobili.

S celjske policijske uprave so sporočili, da je bil poudarek nadzora na ugotavljanju kršitev, povezanih z neustrezno varnostno razdaljo na avtocesti. Policisti Postaje prometne policije Celje so na avtocesti na celjskem območju zaznali 47 voznikov, ki pri vožnji niso upoštevali ustrezne varnostne razdalje. 46 so izdali plačilne naloge, enega so opozorili. Za prekršek je predpisana globa 200 evrov.

Med nadzorom so obravnavali še voznika osebnega avtomobila, ki je pri omejitvi 130 kilometrov na uro vozil kar 194 kilometrov na uro, in še dva voznika tovornih vozil, ki nista upoštevala prepovedi prehitevanja na avtocesti.

Premajhna varnostna razdalja. Vsem kršiteljem so izdali plačilne naloge. Foto: PU Celje

"Voznike ob tej priložnosti znova opozarjamo, naj bodo med vožnjo pozorni na primerno varnostno razdaljo med vozili. Na določenih avtocestnih odsekih so narisane puščice, ki opominjajo na primerno varnostno razdaljo. Razmik med puščicama vozniku sporoča, kakšna mora biti trenutna varnostna razdalja pri hitrosti 130 kilometrov na uro," so opozorili pri policiji.

Ko vozilo doseže prvo puščico, mora biti vozilo pred njim že pri naslednji puščici. Razdalja med dvema puščicama torej prikazuje pravilno razdaljo med dvema avtomobiloma, ki vozita toliko, kot je največ dovoljeno. Na avtocestah, kjer so dovoljene hitrosti višje, je upoštevanje varnostne razdalje še posebej pomembno, še sporočajo voznikom.

Na gorenjski avtocesti so policisti ugotovili 15 kršitev voznikov, ki so prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost (14 voznikov avtomobilov, en motorist), 30 kršitev zaradi prekratke varnostne razdalje (25 voznikov avtomobilov, pet tovornih vozil) in eno kršitev zaradi nepravilnega prehitevanja med tovornimi vozili.

Foto: PU Kranj

Izstopajoča je bila prekoračitev hitrosti motorista, ki je vozil s hitrostjo 171 kilometrov na uro, kjer je bila omejitev 110 kilometrov na uro, in voznika avtomobila, ki je vozil 194 kilometrov na uro, kjer je bila omejitev 130 kilometrov na uro. Predpisana kazen za hitrost motorista je 400 evrov in pet kazenskih točk, za voznika avtomobila pa 250 evrov in tri kazenske točke, so navedli pri Policijski upravi Kranj.

Foto: PU Kranj