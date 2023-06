Znane so nove lokacije plačljivih parkirišč v Ljubljani

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice širi mrežo parkomatov v conah 2 in 3, torej zunaj ožjega mestnega središča. Parkomati bodo začeli delovati s 1. avgustom, od 1. julija pa bodo prebivalci območij lahko kupili letne dovolilnice za parkiranje. Mestna občina bo poleti uredila tudi 107 parkirnih mest za električne skiroje.

Dodatni parkomati so po besedah v. d. direktorja omenjenega ljubljanskega javnega podjetja Bojana Babiča nameščeni predvsem v coni 3, samo eden je v coni 2.

Na območju Rožne doline bo parkiranje po novem plačljivo na Abramovi, Tolminski, Sattnerjevi, Nanoški in Poklukarjevi ulici ter na Cesti dolomitskega odreda, za Bežigradom pa na Kočenski, Grintovški, Hubadovi, Kolarjevi, Puhovi in Ipavčevi ulici, na ulici Luize Pesjakove ter na Vojkovi cesti.

Na Poljanah bodo parkomati po novem na Hradeckega cesti, v Šiški na Verovškovi, Kettejevi, Aljaževi, Podlimbarski, Goriški, Alešovčevi, Černetovi, Hotimirovi in Kebetovi ulici ter na ulici Zofke Kvedrove, v zgornji Šiški na Koseški cesti pri tržnici Koseze, na ulici bratov Učakar, Bregarjevi, Javorškovi in Scopolijevi ulici, v Jaršah na Jarški cesti ter na Rožičevi, Cilenškovi, Jelinčičevi, Torkarjevi in Flajšmanovi ulici ter na Viču na Zeleni poti, Koseskega ulici in na Zbašnikovi, Redelonghijevi, Splitski, Šibeniški in Velebitski ulici.

Pol evra na uro v coni 3 in 80 centov v coni 2

Delovni čas parkomatov bo po Babičevih besedah tako kot na preostalih belih conah od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, cena bo pol evra na uro v coni 3, in 80 centov v coni 2.

Parkomati so po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića že postavljeni, delovati bodo začeli s 1. avgustom.

Upravičenci do parkirne dovolilnice lahko medtem svoje dovolilnice ob sredah in četrtkih dvignejo na sedežu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice od 1. julija dalje. Potrebna je predhodna najava. Cene dovolilnic v coni 3 so 60 evrov na leto za prvo vozilo, 120 evrov za drugo vozilo in 180 evrov za tretje. V coni 2 za prvo vozilo stane 100 evrov, za drugo pa 200 evrov na leto.

Janković večjih težav za Ljubljančane ne pričakuje

Janković je na redni tedenski novinarski konferenci spomnil, da želijo z novimi parkomati zaobjeti predvsem tiste dnevne migrante, ki so do zdaj brezplačno parkirali blizu svojih delovnih mest, medtem ko večjih težav za Ljubljančane ne pričakuje. Babič je medtem dejal, da po nedavni podražitvi parkiranja v prestolnici občutnejših sprememb parkirnih navad prebivalcev Ljubljane in obiskovalcev ne opažajo, uradne statistike pa še nimajo.

Po njegovih besedah se trudijo tudi, da bi čim prej omogočili plačevanje parkiranja z bančnimi karticami. Trenutno iščejo ponudnika za zamenjavo obstoječih POS-terminalov.

Janković je danes povedal tudi, da je mestna občina začela označevati 107 lokacij za parkiranje električnih skirojev, tako tistih ponudnika Bolt kot preostalih. Zarisana naj bi bila julija. To bodo po Jankovićevih besedah edine lokacije, kjer se bodo lahko skiroji parkirali. Po ureditvi lokacij bodo uporabnike skirojev nekaj dni opozarjali, nato pa bodo mestni redarji skiroje, ki bodo parkirani drugje, odpeljali.

Župan je razkril še, da je mestna občina dobila gradbeno dovoljenje za preureditev zastarelega atletskega stadiona ŽAK v sodobni Atletski center Ljubljana. Občina zdaj čaka na pravnomočnost dovoljenja in na dokončanje projektne dokumentacije, v roku od 30 do 45 dni pa naj bi objavili razpis za izvajalca del.

Janković tudi o cestnih projektih

Janković se je dotaknil še nekaj cestnih projektov. Prenova Ižanske ceste po njegovih besedah poteka odlično, prvi del med križiščem z Jurčkovo cesto in Orlovo ulico je dokončan, dela se nadaljujejo na eni strani proti cesti Hradeckega in na drugi strani proti Igu. S koncem tega tedna naj bi dela stekla še na drugi strani južne obvoznice do križišča s Peruzzijevo in Črnovaško. Do novega šolskega leta želijo vsaj groba dela končati, da bo cesta prevozna.

Ta teden naj bi bila z dvema slojema asfalta prekrita tudi Črnovaška cesta do vasi Lipe, tako da bo na celotnem delu prevozna. Sledilo bo še urejanje pločnikov in stranskih cest. Preostala dva sloja asfalta naj bi položili še letos, odvisno od tega, kdaj bodo težki tovornjaki zapustili gradbišče. V juliju Janković napoveduje odprtje treh mostov, avgusta še enega.

V sredo bo steklo tudi urejanje kanalizacije v Srednjih Gameljnah v sklopu projekta Čisto zate. Namen je, da se večina glavnih projektov prenove 261 cest v sklopu tega kohezijskega projekta konča do novembra.